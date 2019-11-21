Когда возобновят выплату декретных и больничных

Приостановление выплат Фондом соцстрахования - это личная инициатива восстановленного руководителя Фонда Евгения Баженкова, объясняют в Минсоцполитики. Фото: Depositphotos

Выплату больничных и пособия по беременности и родам возобновят, как только Минсоцполитики урегулирует вопрос с руководством Фонда социального страхования.

"Каждый день в Фонд социального страхования поступает от 60 до 250 миллионов гривен. Вчера на счетах было 429 миллионов гривен, сегодня - 550. То есть деньги у них есть. Хочу заверить, что Минсоцполитики обеспечит осуществление выплат, как только мы урегулируем вопрос с руководством Фонда", - заявил заместитель министра соцполитики Олег Коваль на брифинге.

По его словам приостановлении выплат Фондом соцстрахования - это личная инициатива восстановленного руководителя Фонда Евгения Баженкова. Других оснований нет.

"Министерство социальной политики не будет сотрудничать с кем-либо, кто фигурирует в уголовных делах, особенно если речь идет о хищении общегосударственного имущества", - резюмировал Коваль.

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Так, руководитель исполнительной дирекции Фонда соцстрахования Евгений Баженков является фигурантом 2 уголовных дел, касающихся приватизации государственного имущества. Его уволили 15 мая 2018-го по решению правления Фонда. Однако 8 ноября Печерский суд Киева отменил соответствующее решение и Баженкова восстановили в должности. 18 ноября Минсоцполитики подало жалобу на действия исполнителя в Министерство юстиции. В то же время полного решения суда нет. Это блокирует процедуру подачи апелляции на решение суда. Кроме того, судья, который вел дело, ушел в отпуск на неопределенное время.

Выплачивать больничные и декретные Фонд социального страхования перестал 20 ноября. В Фонде объясняют, что средства, предусмотренные бюджетом на 2019 год, закончились. Чтобы полностью выплатить материальную помощь надо 13,573 млрд грн. В то же время есть меньше на 1,038 млрд грн.