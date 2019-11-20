Прекратили выплату больничных и декретных: причины

Фонд соцстрахования не начисляет больничные и декретные, потому что предусмотренные бюджетом средства на 2019 год закончились. Фото: Depositphotos

Украинцам приостановили выплату больничных, пособий по беременности и родам. Выплачивать деньги Фонд социального страхования вынужденно перестал 20 ноября.

Это связано с окончанием средств, предусмотренных бюджетом на 2019 год. Чтобы полностью выплатить материальную помощь надо 13,573 млрд грн. В то же время есть меньше на 1,038 млрд грн, сообщила пресс-служба Фонда соцстрахования.

"Средства на счетах есть, но с сегодняшнего дня мы не имеем права их перечислить до внесения изменений в бюджет на 2019 год", - пояснил директор исполнительной дирекции Фонда Евгений Баженков.

По его словам, фактически выплаты остановили из-за бюрократических причин.

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"Ведем переговоры с Министерством соцполитики. По согласованию с Министерством финансов Минсоцполитики может подать проект внесения соответствующих изменений на утверждение Кабмина. Проект изменений наработан. Только Кабинет министров примет изменения, выплаты будут восстановлены", - подчеркнул Баженков.

Добавляет, что бюджет Фонда на 2019 год был искусственно занижен по расходам. Средства на больничные и декретные было заложены на уровне 2018 года, без учета роста средней зарплаты.

В Украине на 27,2% выросла помощь во время больничного. В среднем насчитывают 274,75 грн в день. Размер выплат зависит от продолжительности страхового стажа и среднедневной заработной платы работника, сообщили в пресс-службе Фонда социального страхования.