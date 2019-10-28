Украинцам увеличили больничные

Размер больничных зависит от продолжительности страхового стажа и среднедневной заработной платы работника. Фото: Depositphotos

В Украине на 27,2% выросла помощь во время больничного. В среднем насчитывают 274,75 грн в день.

"Размер выплат зависит от продолжительности страхового стажа и среднедневной заработной платы работника", - сообщили в пресс-службе Фонда социального страхования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Предложили отменить медицинские справки

Пособие по временной потере трудоспособности выплачивается, начиная с шестого дня больничного.

Лица, имеющие страховой стаж до 3 лет получают 50% средней заработной платы. Стаж 3-5 лет - 60% средней зарплаты. Работники со стажем 5-8 лет имеют 70% средней заработной платы. 100% получают лица со стажем более 8 лет и застрахованные, которые имеют льготы в соответствии с законодательством.

В апреле 2020-го в Украине введут электронные карты пациентов, которые позволят избавиться от привычных бумажных карт. Текстовые версии электронных карт уже запущены в пилотном режиме. Об этом сообщила координатор направления eHealth от Офиса президента Яника Мерило.