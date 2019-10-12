Отменят бумажные медицинские карты

В апреле 2020 году в Украине будут введены электронные карты пациентов, которые позволят избавиться от привычных бумажных карт. Фото - Окна

В апреле 2020 года в Украине будут введены электронные карты пациентов, которые позволят избавиться от привычных бумажных карт.

Текстовые версии электронных карт уже запущены в пилотном режиме. Об этом сообщила координатор направления eHealth от Офиса Президента Украины Яника Мерило.



"Электронная карта пациента должна запуститься уже в апреле 2020 году на вторичной звене. Первые медкарты уже запускаются в пилотном режиме и дальше масштабируются. Записи будут делаться по текущим диагнозами. Пришел пациент - ввели данные", - отметила она, передает "Сегодня".

Мерило рассказала, что информация пациента будет отображаться различным категориям медиков в зависимости от уровня доступа. Пациент также сможет запретить видеть информацию кому-либо, кроме него и врача.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отменяют бумажные трудовые книжки

"Если человек записалась к врачу, то, наверное, этот врач должен иметь право доступа. Или, например, человек попадает в скорую помощь и не имеет возможности открыть доступ к своей карте. Тогда, наверное, врач экстренной помощи должен тоже видеть карточку. Это сложный механизм, кто имеет право, но ключевое, что сам пациент решает, кому открывать доступ к медкарте. Кроме случаев, когда это касается жизни самого человека", - рассказала Мерило.

Она также добавила, что кроме электронной карточки собираются ввести электронный больничный, направления и электронные рецепты на все категории. Также будет запущено взаимодействие реестров для предотвращения дублирования информации.

Медреформа в Украине продолжается. Если на первом этапе ее внедряли в учреждениях неотложной помощи, то следующим шагом будут изменения в поликлиниках. С 2020-го на украинском ждет ряд нововведений.