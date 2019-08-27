Протест против монополии на удобрения: фермеры под Кабмином разыграли сценку с "Фирташем" и "Кубивом"

Во вторник, 27 августа в Киеве несколько десятков фермеров вышли на митинг против монополизации рынка минеральных удобрений в Украине.

Протестующие "привели" под здание Кабинета министров Дмитрия Фирташа и первого-вице-премьера – министра экономического развития и торговли Степана Кубива.

Под Кабмином состоялся протест против монополизации рынка минеральных удобрений

Митингующие устроили театрализованные "проводы" Кубива "на пенсию" и призвали Кабмин не идти на поводу олигарха и не запрещать импорт минеральных удобрений в Украину.

Под Кабмином состоялся протест против монополизации рынка минеральных удобрений

Неделей ранее под руководством Степана Кубива состоялось заседание Межведомственной комиссии по международной торговле, на котором было решено провести специальное расследование импорта в Украину минеральных удобрений, содержащих азот, фосфор и калий. В качестве антидемпинговой меры правительство может запретить импорт удобрений, тем самым "легализовав" монопольное положение предприятий олигарха Дмитрия Фирташа. Фермеры опасаются, что такое решение могут "провести" накануне отставки правительства.

Как рассказал глава общественного объединения аграриев и фермеров "Агро-Продовольственная Рада" Иван Слободяник, из-за монополии заводов Фирташа цены на удобрения в Украине выше, чем в Литве на 30%. Украинские производители экспортируют удобрения на четверть дешевле, чем продают на внутреннем рынке.

"В последнее время к нам стали заходить качественные и более дешевые белорусские, турецкие, грузинские, литовские удобрения. Но комиссия может закрыть импорт. Это приведет к тому, что аграрии не смогут нормально подготовиться к зиме и посевная окажется под угрозой срыва, потому что сумма расходов на удобрения будет совсем иной", — сказал Иван Слободяник.