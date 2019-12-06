Предпринимателям будет проще получить кредиты

Нацбанк расширил возможности банков кредитовать малый и средний бизнес. Фото: Економічна правда

Условия кредитования предпринимателей упростили. 5 декабря Нацбанк утвердил соответствующие изменения.

Так, для оценки ФЛП банки смогут использовать портфельный подход. Правило распространяется на все кредиты до 5 млн грн. Таким образом, заемщиков будут оценивать по фактору своевременного погашения долга. Предоставленные им кредиты будут считать высококачественными до тех пор, пока предприниматели не будут допускать просрочек по своим обязательствам, сообщила пресс-служба Нацбанка.

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Кроме того, таким образом удасться упростит формальные процедуры кредитного администрирования. Это расширит возможности банков кредитовать малый и средний бизнес.

"Возобновление кредитования зависит от простоты получения кредита. Хотим обеспечить такие условия, когда и малый бизнес имеет доступ к финансированию, и одновременно риски для банков и системы в целом остаются низкими и контролируемыми, сохраняется ценовая и финансовая стабильность", - пояснила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

В начале 2019-го регулятор повысил лимит для портфельной оценки кредитов юридическим лицам - субъектам хозяйствования с 2 до 5 млн грн.