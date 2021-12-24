Предприниматель рассказал, как построить успешный бизнес

Чтобы быть впереди конкурентов, нужно, во-первых, никогда не останавливаться и постоянно развиваться, потому что мир быстро трансформируется. Во-вторых, обязательно реагировать на обратную связь от партнеров. Если есть замечания, то быстро исправлять – иначе клиент пойдет в другую компанию. Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал Виталий Ильченко, основатель UKRAVIT SCIENCE PARK.

Автор: UKRAVIT SCIENCE PARK Основатель UKRAVIT SCIENCE PARK Виталий Ильченко: “ С 2019 года мы перешли на прямые продажи, благодаря чему получаем постоянную обратную связь от агропроизводителей, понимаем проблемы и потребности рынка”

"У нас мощная и опытная команда. А с 2019 года мы перешли на прямые продажи, благодаря чему получаем постоянную обратную связь от агропроизводителей, понимаем проблемы и потребности рынка. На основе этого формируем идеи для новых продуктов. Мы получили международные сертификаты качества нашей продукции", – говорит предприниматель.

Автор: UKRAVIT SCIENCE PARK Компания является национальным производителем наибольшего ассортимента продукции для защиты растений в Украине

В первые годы работы предприятию тяжело было получить средства для развития от банков. Приходилось рассчитывать на свои силы.

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"Банкиры не верили в наш успех. Нам говорили: "Химическое производство создать у нас нереально. Где будете брать кадры?". Соответственно, кредитировать нас отказывались и пришлось первые шаги делать самим. Арендовали помещение в Черкассах. Искали оборудование. Продал квартиру и деньги инвестировал в бизнес. Только когда мы начали производить и продавать продукцию, банкиры согласились предоставить нам средства. Мы взяли кредит под залог офиса, постепенно покупали оборудование. Вера и оптимизм помогли в тот момент не сложить руки", – рассказал основатель UKRAVIT SCIENCE PARK.

Полную версию интервью читайте в журнале "Країна".