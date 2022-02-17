Польская IT-компания собирается нанять в Украине 3 тысячи работников

Sii Group имеет 13 тысяч сотрудников по всему миру и 88 локаций. Фото: sii-group.com

Sii Ukraine – дочерняя компания Sii Poland – объявила о масштабных планах: хотят открыть офисы в 4 городах Украины и нанять до 3000 специалистов.

Об этом сообщает DOU.

Это связано с крупными планами развития Sii Ukraine, уточнили в компании. На украинский рынок у них есть амбициозные планы: хотят открыть офисы по разработке в по меньшей мере четырех городах.

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Компания является глобальным бизнес-партнером в сфере ИТ, инжиниринга, цифровых технологий и услуг аутсорсинга бизнес-процессов (BPO).

Ее подразделение Sii Poland считается крупнейшим польским поставщиком ИТ-услуг.

В Украине ИТ-компания уже имеет более 30 сотрудников и офис в Одессе.

В дальнейшем Sii Ukraine планирует открыть офисы в Киеве, Львове, Харькове, Днепре и других городах. По крайней мере, один новый офис планируют открыть в 2022 году.

Sii Group – крупный глобальный аутсорсер Sii Group, имеет 13 тысяч работников по всему миру и 88 локаций. Всего насчитывает более 6500 человек. Среди крупных клиентов – ABB, Puma, Roche и другие. Sii Ukraine существует на Украине уже 15 лет. В январе 2022 г. она стала дочерней компанией Sii Poland.