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понедельник, 28 октября 2019 10:25

Польша нашла способ, как обеспечить работой украинских медиков

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Польша нашла способ, как обеспечить работой украинских медиков
Чтобы получить работу в больнице Польши, украинским заробитчанам придется сдать специальный экзамен. Соответствующий законопроект еще разрабатывают. Фото: Depositphotos

Медицинским работникам из Украины будет легче найти работу в Польше. Местные власти ввели для отечественных заробитчан специальный экзамен.

Так, Польша ждет не только специалистов производственной сферы, но и медицинской. Чтобы работать в местных больницам, украинцам потребуется получить специальное разрешение, сообщает "Польське радіо".

Соответствующий законопроект находится на стадии разработки в Министерстве здравоохранения Польши.

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"Если мы этого не сделаем, то это сделают другие соседние страны, где медицинские учреждения имеют значительно большие бюджеты", - объясняет глава Польской федерации больниц Ярослав Федоровский.

В то же время местные медработники боятся, что заробитчане будут забирать их рабочие места.

В марте 2020 году в Германии заработает новый миграционный закон. Местные работодатели смогут трудоустраивать иностранцев по мере необходимости. Сейчас в первую очередь обязаны искать кадры из числа немцев.

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