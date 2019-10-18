Кто чаще всего ищет работу за границей

 
Ексклюзивы
1/5
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 33534
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 891
Депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1710
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 2817
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2223
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
Просмотров: 2763
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 3105
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1557
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4779
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 2817
Фото
Все фото
5
16
13
6
4
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Доброволец &quot;Азова&quot; открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Доброволец "Азова" открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
В Украине появились кубические арбузы
В Украине появились кубические арбузы
Видео
Все видео
Правительство едет на переговоры с МВФ
Правительство едет на переговоры с МВФ
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Гривна празднует день рождения
Гривна празднует день рождения
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 4473
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7191
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1692
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 999
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 882
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
20 октября 2019
Просмотров: 207
Свої
– Як давно не була в радянській конторі, – кажу, й усі в черзі сміються. Ми в міграційній службі, щоб отримати нові паспорти. Вже ...
воскресенье, 20 октября 2019 21:10

Кто чаще всего ищет работу за границей

  Комментировать
Кто чаще всего ищет работу за границей
93% украинских заробитчан независимо от уровня образования и своих компетенций за границей работают руками. Фото: ckp.in.ua

Активно на заработки едут украинцы в возрасте 35-45 лет с высшим образованием. Это люди, которые имеют семьи, но из-за низкой заработной платы в Украине не могут обеспечивать их, рассказал Gazeta.ua Василий Воскобойник, президент Ассоциации международного трудоустройства.

93% украинских заробитчан независимо от уровня образования и своих компетенций за границей работают руками, свидетельствуют социологические исследования.

"Люди не знают иностранных языков и не могут подтвердить свой уровень профессионализма", - объясняет Воскобойник.

Добавляет, что со следующего года найти официальную работу в Германии заробитчанам станет легче.

"Немецкие работодатели смогут принимать работников из стран за пределами ЕС, которые подтвердят профессиональную квалификацию и знания немецкого. Украинец сможет получить немецкую рабочую визу на полгода, приехать в страну и найти себе работодателя. Пока делают это нелегально. В основном на польских рабочих визах, что является нарушением и грозит депортацией и штрафом", - предупреждает президент Ассоциации международного трудоустройства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Работа за границей: каких специалистов ждут в Польше, Германии и Италии

По его словам, украинцы, которые за границей работают официально, трудятся на тех же условиях, что и местные.

"В Польше в среднем зарабатывают 800-1000 евро в месяц - 22-28 тысяч гривен. В Германии зарплаты стартуют от 1600 евро - 44 000 гривен. Правда найти работу сегодня проще в Польше", - резюмирует Воскобойник.

В марте 2020 году в Германии заработает новый миграционный закон. Местные работодатели смогут трудоустраивать иностранцев по мере необходимости. Сейчас в первую очередь обязаны искать кадры из числа немцев.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кто чаще всего ищет работу за границей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Обнаженная грудь, грим и пуанты: показали будни королевских балерин
Обнаженная грудь, грим и пуанты: показали будни королевских балерин
24
 2 Просмотров: 244016
Пропавшую 44-летнюю киевлянку нашли убитой
Пропавшую 44-летнюю киевлянку нашли убитой Просмотров: 25119
В Киеве погибла блогерша
В Киеве погибла блогерша
5
 Просмотров: 25078
Видят ли нас умершие родственники и как пытаются с нами связаться
Видят ли нас умершие родственники и как пытаются с нами связаться
5
 Просмотров: 23229
Министерство образования и науки поднимет зарплаты педагогам
Министерство образования и науки поднимет зарплаты педагогам Просмотров: 14949
Экономика
Бурштынскому энергоострову импорт обходится дороже, чем собственное производство
Бурштынскому энергоострову импорт обходится дороже, чем собственное производство 1 Просмотров: 351
Министерство образования и науки поднимет зарплаты педагогам
Министерство образования и науки поднимет зарплаты педагогам Просмотров: 14922
Опубликованы законы о кэшбеке и кассовых аппаратах
Опубликованы законы о кэшбеке и кассовых аппаратах Просмотров: 792
Работа за границей: каких специалистов ждут в Польше, Германии и Италии
Работа за границей: каких специалистов ждут в Польше, Германии и Италии
 Просмотров: 4491
Какие условия ведения бизнеса нужны предпринимателям: мнение финансиста
Какие условия ведения бизнеса нужны предпринимателям: мнение финансиста
 Просмотров: 3060
Больше всего комментируют
20
Богдан и Кучма согласовали формулу Штайнмайера еще в июле - СМИ
5
Нацкорпус устроил митинг возле суда, где выбирают меру пресечения Гладковскому
4
"Слуга народа" Бужанский хочет отменить закон о люстрации
3
Появилось видео с Луценко в Лондоне
2
"РФ ничего не будет за" Керченский кризис "- Бабин
Голосов: 22115
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua