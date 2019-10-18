Кто чаще всего ищет работу за границей

93% украинских заробитчан независимо от уровня образования и своих компетенций за границей работают руками. Фото: ckp.in.ua

Активно на заработки едут украинцы в возрасте 35-45 лет с высшим образованием. Это люди, которые имеют семьи, но из-за низкой заработной платы в Украине не могут обеспечивать их, рассказал Gazeta.ua Василий Воскобойник, президент Ассоциации международного трудоустройства.

93% украинских заробитчан независимо от уровня образования и своих компетенций за границей работают руками, свидетельствуют социологические исследования.

"Люди не знают иностранных языков и не могут подтвердить свой уровень профессионализма", - объясняет Воскобойник.

Добавляет, что со следующего года найти официальную работу в Германии заробитчанам станет легче.

"Немецкие работодатели смогут принимать работников из стран за пределами ЕС, которые подтвердят профессиональную квалификацию и знания немецкого. Украинец сможет получить немецкую рабочую визу на полгода, приехать в страну и найти себе работодателя. Пока делают это нелегально. В основном на польских рабочих визах, что является нарушением и грозит депортацией и штрафом", - предупреждает президент Ассоциации международного трудоустройства.

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По его словам, украинцы, которые за границей работают официально, трудятся на тех же условиях, что и местные.

"В Польше в среднем зарабатывают 800-1000 евро в месяц - 22-28 тысяч гривен. В Германии зарплаты стартуют от 1600 евро - 44 000 гривен. Правда найти работу сегодня проще в Польше", - резюмирует Воскобойник.

В марте 2020 году в Германии заработает новый миграционный закон. Местные работодатели смогут трудоустраивать иностранцев по мере необходимости. Сейчас в первую очередь обязаны искать кадры из числа немцев.