Показали фото и видео самой большой частной яхты мультимиллиардера Джеффа Безоса

Фото: boatinternational.com

О том, что самый богатый человек Джефф Безос строит суперъяхту стало известно еще в мае прошлого года. Тогда эту новость подтвердили два источника — один непосредственно связан со строительством яхты, второй — на яхтенном рынке, работающий с Oceanco, изготовителем судна.

Но недавно в сети появились фото яхты Y721 и видео тестовых испытаний судна.

Безос получит яхту в начале 2022 года, пишет Mind. Суперъяхта создана по образцу знаменитой яхты Oceanco Black Pearl, которая, как говорится на сайте верфи, является одной из самых больших и экологически чистых парусных яхт в мире — "она может пересечь Атлантику, не сжигая даже литра ископаемого топлива".

Яхтенная индустрия вслед за другими сферами бизнеса стремится к экологизации и сокращению вредного воздействия на окружающую среду. Для этого в строительстве лодок используют гибридные двигатели и солнечные батареи, устанавливают высокотехнологичную очистку сточных вод, ищут материалы, которыми можно заменить такие неэкологичные варианты, как редкие породы дерева и кожа. Парусники в плане экологии имеют наибольший потенциал.

Y721 станет самой большой яхтой, построенной в Нидерландах. Суперъяхта из алюминия и стали будет иметь три мачты и бушприт (выступающую часть на носу), а также черный корпус в классическом стиле. Лодка была создана по частям на верфи Zwijnenburg, а затем собрана на верфи Oceanco в Цвиндрехте. Дополнительно к ней будет построено судно поддержки — еще одна яхта с вертолетной площадкой, которая будет сопровождать главную яхту Безоса. Там вертолетную площадку не удалось разместить из-за слишком больших парусов.

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Самая дорогая яхта в мире — History Supreme. Космическая стоимость этой яхты — $4,6 млрд —обусловлена потраченными на ее отделку 100 т драгоценных материалов. Корпус History Supreme полностью покрыт золотом, драгоценные металлы использованы в элементах покрытия палубы, столовой, рельсов и даже якоря. На борту этого судна установлен золотой аквариум, осколок метеорита и кости динозавра Tyrannosaurus Rex. Длина History Supreme — 30 м. Имя владельца самой дорогой яхты не разглашается. Принадлежит она анонимному малазийскому миллиардеру.