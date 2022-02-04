В Роттердаме разберут старинный мост, чтобы смогла пройти суперяхта Безоса

 
Ексклюзивы
1/5
"Трухина должны выгнать из фракции, забрать мандат" – политолог о политической ответственности
"Трухина должны выгнать из фракции, забрать мандат" – политолог о политической ответственности
Просмотров: 252
Победа над Россией – это когда россияне будут говорить "Хотим как в Украине" - политтехнолог
Победа над Россией – это когда россияне будут говорить "Хотим как в Украине" - политтехнолог
Просмотров: 720
"Лишена "ура-патриотичности" и образа жертвы" - исследовательница рассказала о литературе ветеранов российско-украинской войны
"Лишена "ура-патриотичности" и образа жертвы" - исследовательница рассказала о литературе ветеранов российско-украинской войны
Просмотров: 765
"Волонтеры намного оперативнее и мобильнее государства в определенных вопросах" - Сергей Притула
"Волонтеры намного оперативнее и мобильнее государства в определенных вопросах" - Сергей Притула
1 Просмотров: 279
Украинцы планируют летние отпуска, пока посольства эвакуируют своих людей – что пишет о нас мировая пресса
Украинцы планируют летние отпуска, пока посольства эвакуируют своих людей – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 891
Чем для каждого из нас угрожает "особый статус" Донбасса
Чем для каждого из нас угрожает "особый статус" Донбасса
Просмотров: 5544
Порошенко с котами, Рудык на допросе, Кличко на съезде - неделя политиков в фото
Порошенко с котами, Рудык на допросе, Кличко на съезде - неделя политиков в фото
Просмотров: 1917
Снайпера, гранатометы и безумные перестрелки: как проходили масштабные "бои с агрессором" за Припять - фото, видео
Снайпера, гранатометы и безумные перестрелки: как проходили масштабные "бои с агрессором" за Припять - фото, видео
Просмотров: 2691
Могилянка & Шкарлет: кто победит в войне за образование
Могилянка & Шкарлет: кто победит в войне за образование
Просмотров: 423
"Некоторые страны ЕС не хотят раздражать Путина": почему Украину не взяли в Кибер-НАТО
"Некоторые страны ЕС не хотят раздражать Путина": почему Украину не взяли в Кибер-НАТО
Просмотров: 531
Фото
Все фото
9
4
7
4
3
До 250 километров в час. Мадагаскар накрыл мощный циклон
До 250 километров в час. Мадагаскар накрыл мощный циклон
В Польшу прибыли элитные войска США
В Польшу прибыли элитные войска США
#StopPutinNOW: в Латвии состоялась акция протеста против войны в Украине
#StopPutinNOW: в Латвии состоялась акция протеста против войны в Украине
Россия перебрасывает ближе к Азовскому морю патрульные катера – росСМИ
Россия перебрасывает ближе к Азовскому морю патрульные катера – росСМИ
Угроза экологической катастрофы: у берегов Нигерии взорвалось судно с нефтью
Угроза экологической катастрофы: у берегов Нигерии взорвалось судно с нефтью
Видео
Все видео
В Брюсселе прошла акция против агрессии России
В Брюсселе прошла акция против агрессии России
Посол Украины поставил на место пропагандистку Лукашенко
Посол Украины поставил на место пропагандистку Лукашенко
Илон Маск подсчитал, во сколько обойдется колонизация Марса
Илон Маск подсчитал, во сколько обойдется колонизация Марса
РФ привезла в Беларусь зенитно-ракетный комплекс: показали фото и видео
РФ привезла в Беларусь зенитно-ракетный комплекс: показали фото и видео
SpaceX запустила ракету со спутником-шпионом: его деятельность засекречена
SpaceX запустила ракету со спутником-шпионом: его деятельность засекречена
Интервью
1/5
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
Просмотров: 1611
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
Просмотров: 999
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Просмотров: 405
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
2 Просмотров: 1215
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
Просмотров: 1017
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
04 февраля 2022
Просмотров: 441
Де вона?
"Кому вірити? Вірте Україні!" – помуркує телевізійний чорнобровець у краватці й водить носом-дзьобиком. Владні штандарти і герб за його спиною ...
воскресенье, 06 февраля 2022 04:37

В Роттердаме разберут старинный мост, чтобы смогла пройти суперяхта Безоса

  Комментировать
В Роттердаме разберут старинный мост, чтобы смогла пройти суперяхта Безоса
Суперяхту для Безоса создает нидерландская компания Oceanco. Фото: Reuters

Нидерландский город Роттердам предварительно согласился демонтировать часть исторического моста Конингсхафен, чтобы смогла пройти суперяхта американского миллиардера Джеффа Безоса.

Окончательного решения еще не приняли, пишет The New York Times. Должны оценить экологические и экономические последствия.

"На этой неделе городские власти Роттердама сообщили СМИ, что среднюю часть моста Конингсхафен ненадолго разберут, чтобы пропустить яхту Безоса. Судно оказалось слишком высоким, чтобы без препятствий пройти единственным путем к морю", - говорится в сообщении.

После активной огласки в СМИ чиновники вечером 3 февраля заявили, что город лишь получил запрос от судостроителя временно поднять среднюю часть моста. Компания также предлагает покрыть все расходы по демонтажу.

Суперяхту для Безоса создает нидерландская компания Oceanco. Судно должно стать крупнейшей из парусных яхт, когда-либо построенных в стране, и будет стоить примерно $500 млн. Она будет иметь 127 м длиной, несколько палуб и три огромные мачты. Там также планируется вертолетная площадка и другая яхта меньшего размера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Открыли первый напечатанный на 3D-принтере стальной мост

Мост Конингсхафен имеет части, датированные еще 1878 годом. Его средняя часть когда-то была разводной. Из-за слишком узкого прохода несколько судов там застряли, поэтому ее заменили подъемной.

Этот мост также был частью железнодорожной линии до Роттердама, но в 1993 году его вывели из эксплуатации.

25 января, когда фондовый индекс Nasdaq Composite упал на 8% (уже на 13% С начала года), пять богатейших техномагнатов мира в целом потеряли почти $85 млрд.

Основатель Amazon Безос потерял ориентировочно $25 млрд, на данный момент его состояние оценивается в $168 млрд.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Роттердаме разберут старинный мост, чтобы смогла пройти суперяхта Безоса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Ведущий канала Мураева обозвал украинских болельщиков
Ведущий канала Мураева обозвал украинских болельщиков
 1 Просмотров: 16227
Сбитый в Беларуси &quot;украинский&quot; беспилотник оказался российским
Сбитый в Беларуси "украинский" беспилотник оказался российским Просмотров: 10917
Против войны с Украиной и за отставку президента: российские офицеры обратились к Путину
Против войны с Украиной и за отставку президента: российские офицеры обратились к Путину Просмотров: 9630
Столтенберг ответил Путину и Си Цзиньпину на заявление о &quot;нерасширении НАТО&quot;
Столтенберг ответил Путину и Си Цзиньпину на заявление о "нерасширении НАТО" Просмотров: 9595
Сотни людей вышли в Харькове на &quot;Марш единства&quot;, который хотела запретить городская власть - фото и видео
Сотни людей вышли в Харькове на "Марш единства", который хотела запретить городская власть - фото и видео
11
 Просмотров: 7704
Мир
Вибух на шахті у Пакистані: загинули гірники
Вибух на шахті у Пакистані: загинули гірники
В Брюсселе прошла акция против агрессии России
В Брюсселе прошла акция против агрессии России
 Просмотров: 36
До 250 километров в час. Мадагаскар накрыл мощный циклон
До 250 километров в час. Мадагаскар накрыл мощный циклон
9
 Просмотров: 99
Против войны с Украиной и за отставку президента: российские офицеры обратились к Путину
Против войны с Украиной и за отставку президента: российские офицеры обратились к Путину Просмотров: 9639
Макрон и Джонсон договорились вместе работать над санкциями против России
Макрон и Джонсон договорились вместе работать над санкциями против России 1 Просмотров: 153
Больше всего комментируют
4
В ОРДЛО утверждают, что Ермак в Париже пообещал рассмотреть их предложения — СМИ
2
"Это сенсация" - Порошенко анонсировал участие в выборах
1
"Волонтеры намного оперативнее и мобильнее государства в определенных вопросах" - Сергей Притула
1
Нардепы собирают подписи за отставку Шкарлета
1
Порошенко на съезде партии УДАР призвал к единству все демократические силы
Голосов: 548
Голосование Если бы выборы мэра Киева проходили в ближайшее время, за кого отдали бы свой голос?
  • Виталий Кличко
  • Борислав Береза
  • Николай Томенко
  • Марина Порошенко
  • Роман Грищук
  • Алексей Кучеренко
  • Андрей Ильенко
  • Сергей Притула
  • Юрий Левченко
  • Свой вариант
Просмотреть