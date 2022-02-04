В Роттердаме разберут старинный мост, чтобы смогла пройти суперяхта Безоса

Суперяхту для Безоса создает нидерландская компания Oceanco. Фото: Reuters

Нидерландский город Роттердам предварительно согласился демонтировать часть исторического моста Конингсхафен, чтобы смогла пройти суперяхта американского миллиардера Джеффа Безоса.

Окончательного решения еще не приняли, пишет The New York Times. Должны оценить экологические и экономические последствия.

"На этой неделе городские власти Роттердама сообщили СМИ, что среднюю часть моста Конингсхафен ненадолго разберут, чтобы пропустить яхту Безоса. Судно оказалось слишком высоким, чтобы без препятствий пройти единственным путем к морю", - говорится в сообщении.

После активной огласки в СМИ чиновники вечером 3 февраля заявили, что город лишь получил запрос от судостроителя временно поднять среднюю часть моста. Компания также предлагает покрыть все расходы по демонтажу.

Суперяхту для Безоса создает нидерландская компания Oceanco. Судно должно стать крупнейшей из парусных яхт, когда-либо построенных в стране, и будет стоить примерно $500 млн. Она будет иметь 127 м длиной, несколько палуб и три огромные мачты. Там также планируется вертолетная площадка и другая яхта меньшего размера.

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Мост Конингсхафен имеет части, датированные еще 1878 годом. Его средняя часть когда-то была разводной. Из-за слишком узкого прохода несколько судов там застряли, поэтому ее заменили подъемной.

Этот мост также был частью железнодорожной линии до Роттердама, но в 1993 году его вывели из эксплуатации.

25 января, когда фондовый индекс Nasdaq Composite упал на 8% (уже на 13% С начала года), пять богатейших техномагнатов мира в целом потеряли почти $85 млрд. Основатель Amazon Безос потерял ориентировочно $25 млрд, на данный момент его состояние оценивается в $168 млрд.