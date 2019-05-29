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среда, 29 мая 2019 21:11

Почему закрываются отделения Пенсионного фонда

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Почему закрываются отделения Пенсионного фонда
Пенсионеров должны обслуживать в центрах предоставления административных услуг. Тогда не нужно будет тратить деньги на бюрократический аппарат Пенсионного фонда. Фото: Донбас СОС

Существующая пенсионная система фактически является банкротом. Подпитывается за счет дотаций из государственного бюджета. Последние уже превысили 150 млрд грн, рассказал Gazeta.ua финансовый эксперт Алексей Кущ.

"Пенсионный фонд надо полностью реформировать. Ему достаточно одного офиса, который будет руководить финансами и сохранять персональные данные граждан. Пенсионеров должны обслуживать в государственных центрах предоставления административных услуг - так называемые ЦНАП. Их сеть надо расширять, создавать удаленные рабочие места. Для сельской местности вводить мобильные центры предоставления услуг. Последние могут собирать заявки или запросы от пенсионеров раз в квартал", - объясняет Алексей Кущ.

По его словам, единый социальный взнос необходимо трансформировать в отдельный налог. Взимать его в государственный бюджет.

"Тогда украинцы получали бы пенсию направления из государственного бюджета. Фактически это был бы минимальный гарантированный социальный доход. В таком случае исчезает всякая потребность в пенсионных отделениях или самом Фонде. Однако надо проводить комплексную реформу, а не банально сокращать пенсионные отделения. Иначе качество обслуживания клиентов ухудшится", - отмечает Алексей Кущ.

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По словам экономиста Александра Охрименко, за счет сокращения отделений можно сэкономить 10% средств Пенсионного фонда. Эти деньги сегодня проедает бюрократический аппарат. В ЕС такие расходы составляют 3%.

"Если Пенсионный фонд закроет часть отделений и автоматизирует процесс, пенсионерам больше не придется бегать из одной организации в другую с ненужными бумажками, стоять в очередях. Пенсионный фонд максимально упростит процедуру оформления или перерасчета выплат. У него есть доступ ко всем реестрам и электронным базам с данными украинцев", - подчеркивает экономист.

Он добавляет, что украинцы всегда смогут получить консультацию специалистов. Для этого Пенсионный фонд создает удаленные рабочие места в центрах предоставления административных услуг, объединенных территориальных общинах, помещениях банков, отделениях почтовой связи.

В Украине функционируют 55 территориальных управлений Пенсионного фонда. Еще 69 находятся на оккупированных территориях, клиентов не обслуживают. С 2016-го количество отделений сократили на 559 единиц. Реформа продлится до следующего года.

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