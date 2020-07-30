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суббота, 01 августа 2020 21:10

Почему супермаркеты продают некачественную картошку

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Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Люди, не разбираясь, покупают зараженную импортную картошку и высаживают вместо семенной. Фото: pexels.com

Сетевым магазинам выгодно покупать большие партии импортного картофеля из России и Беларуси. Его завозят с необходимым пакетом документов, рассказала Gazeta.ua исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля Оксана Руженкова.

"Какого бы качества не был картофель, по международным соглашениям украинские супермаркеты не могут отказаться от поставок. Единственное, как могут реагировать, - немного снижать стоимость некачественной продукции при продаже населению", - говорит она.

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Отмечает, что наши производители даже с качественной картошкой не всегда могут сформировать пакет необходимых документов. Чтобы картофель перевезти из одной области в другую, нужны отдельные разрешения на каждую машину.

"Хуже всего то, что люди, не разбираясь, покупают зараженную импортную картошку и высаживают вместо семенной. Таким образом распространяются карантинные вредители на наших полях", - говорит Руженкова.

Полную версию интервью с Оксаной Руженковою читайте здесь.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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