Почему украинские магазины торгуют российским картофелем

В течение трех лет украинские домохозяйства уменьшают площади под картофелем в пользу ягод и садоводческой продукции. Там значительно меньше трудозатраты - количество химических обработок и удобрений. В то же время килограмм смородины, малины, голубики можно продать в разы дороже, чем картофеля, рассказала Gazeta.ua исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля Оксана Руженкова.

Сколько картофеля выращивают в Украине? Кто преимущественно этим занимается?

95 процентов всего картофеля выращивают в частном секторе - домохозяйствах населения. Только 5 процентов нашего рынка - промышленные хозяйства. Промышленный картофель в прошлом году выращивали на 14 600 гектарах, свидетельствуют данные Госстата. Правда по данным нашей ассоциации, под ним было занято около 67 000 гектаров. В среднем по промышленным хозяйствах в прошлом году урожайность колебалась в пределах 28-34 тонн с гектара. Это соответствует среднему показателю Европейского Союза. В то же время из-за засухи 2019-го показатели были ниже, чем обычно. Традиционно в Украине собирают 40-45 тонн картофеля с гектара.

Какие сейчас самые популярные сорта?

Население преимущественно выращивает отечественные сорта картофеля такие как "Славянка", "Щедрик". Среди ранних активно сажают сорт "Тирас". Промышленным хозяйствам отечественные селекционеры не имеют возможностей предоставить большие партии семенного картофеля. Поэтому те отдают предпочтение иностранным сортам. Самые популярные - "Белларозза", "Гранада", "Ривьера", "Аризона", "Королева Анна". Этими 5 сортами в промышленном производстве занято 75 процентов площадей.

Достаточно ли картофелехранилищ в Украине?

Однозначно - нет. За последние 5 лет пригодность к использованию потеряли картофелехранилища на 300 тысяч тонн картофеля. Сейчас есть мощности для хранения 350 тысяч тонн. А внутренняя потребность составляет 1,5 миллиона тонн. На строительство новых картофелехранилищ нужна помощь от государства. В среднем на возведение одного профессионального хранилища объемом 10 тысяч тонн понадобится 100 миллионов гривен. На строительство новых картофелехранилищ нужна помощь от государства

Сколько рядовой украинец съедает картофеля за год?

Украинцы потребляют 132-136 килограмм картофеля в год, говорит статистика. В то же время в прошлом году объемы потребления уменьшились до 95-98 килограмм. А малообеспеченные категории населения, например, пенсионеры, из-за дефицита и повышение цены картофеля, сократили его потребление до 65-70 килограмм в год. Это не соответствует требованиям Всемирной организации здравоохранения. Министерство здравоохранения Украины давно не пересматривало требования к потреблению продуктов питания среднестатистическим гражданином. В то же время Министерство обороны указывает, что военнослужащий ежедневно должен употреблять 250 грамм картофеля. В год получается около 91 килограмма на человека. Поэтому ситуацию с уменьшением потребления картофеля пока катастрофической назвать нельзя. Тем более в Украине по сравнению с Соединенными Штатами Америки или странами Европы картофель не считают вредным. Она - гипоаллергенный продукт, с которого начинают первый прикорм детей. Его дают больным в реанимации.

Почему наблюдается тенденция к уменьшению потребления картофеля?

Меняется потребительская культура украинцев. Ранее самыми популярными овощами был "борщевой набор": капуста, морковь, свекла, картофель, лук. В сезон продавали огурцы, помидоры, перец, баклажаны, кабачки, тыквы, арбузы. Сейчас прекрасно знаем, что такое цветная и брюссельская капуста, появилось много сортотипов помидоров, спаржевая фасоль, многообразие зелени - например, руккола, базилик. Ранее кроме укропа и петрушки хозяйки ничего из зеленых культур не знали. Стала популярной сладкая кукуруза. В сегменте круп украинцы выбирают нетипичные ранее булгур и кус-кус. Салат стал полноценной пищей, а не исключительно холодным блюдом. Это мировые тенденции. На них украинские домохозяйства также реагируют, сокращая площади под традиционным картофелем. Украинские домохозяйства сокращают площади под традиционным картофелем

В прошлом году существенно вырос импорт картофеля. Его завозили из Беларуси, России. С чем это связано?

Предыдущие ГОСТы по картофелю перестали действовать в марте 2019 года. Тогда супермаркеты нашли действующий документ - гармонизированный Украиной стандарт Организации Объединенных Наций на столовый картофель. Именно он требовал, чтобы на полках супермаркетов появилась исключительно мытая продукция. В Украине только три завода, которые могут мыть картофель. Их мощностей не хватает для покрытия внутренней потребности рынка. Поэтому начали наращивать импорт из Беларуси, России. Там 50 процентов стоимости строительства заводов, которые занимаются мытьем, обсушивании, взвешиванием и фасовкой продукции возмещает государство. В Украине для этого нужны частные инвестиции. Брать кредиты в наших банках под 27% годовых невыгодно. И в этом году в промышленном сегменте будут сложности с попаданием картофеля на полки супермаркетов. Только в начале августа 2020 года мы рассмотрим первую версию ГОСТ на столовый картофель. Новые нормы вступят в силу в конце года.

Было много нареканий на качество зарубежного картофеля. Он в основном был поврежден вредителями, с черными пятнами. Почему позволяют завозить этот товар в Украину?

Несколько лет назад Украина вступила во Всемирную торговую организацию и начала смягчать свое законодательство в направлении фитосанитарного контроля. Это оказалось катастрофической ошибкой. Наша ассоциация неоднократно обращалась к правительству, Держпродспоживслужбе, Службе безопасности, Государственной фискальной службе, чтобы уменьшить нашествие зараженного картофеля из-за границы. Ведь на таможне достаточно предоставить пакет документов и завезти импортный продовольственный картофель. В то же время инспекция проверяет только качество семенного картофеля. А его в прошлом году активно завозили в Украину под видом продовольственного без проверок. Кроме того, трейдеры транзитом поставляли зараженную картошку в Молдову. Там фитосанитарная служба проявляла поврежденные карантинными организмами грузы и не пропускала их на свою территорию. Такой картофель оставались в Украине. Хуже всего то, что люди, не разбираясь, покупают его и высаживают вместо семенного. Таким образом распространяются карантинные вредители на наших полях. Автор: facebook.com/oxana.rujenkova Исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля Оксана Руженкова: "Без поддержки государства отечественному производителю не удастся помешать экспансии импортного картофеля. Необходимо, чтобы правительство приняло концепцию развития промышленного картофелеводства".

В этом году ситуация с нашествием зараженного импортного картофеля может повториться?

Да. За последние 5 лет страны Таможенного союза разработали и последовательно воплощают Стратегию продовольственной безопасности, где приоритетным направлением является овощеводство и картофелеводство. Обычно Россия потребляла украинские овощи, или из соседней Беларуси, стран Средней Азии. Благодаря заработанным средствам от продажи газа и нефти на внешних рынках Российская Федерация смогла последовательно профинансировать развитие своего агропромышленного комплекса. Овощеводам и картофелеводам возмещают от 50 до 100 процентов стоимости семян, дизтоплива, строительства хранилищ, линий доработки и переработки. Объемы производства российского картофеля выросли и он стал дешевым. В прошлом году трейдерам из Беларуси и России удалось протоптали тропинку в Украину. Ритейлерам было выгодно покупать большие партии однотипного импортного товара, которые завозят со всеми необходимыми документами. Какого бы качества не был картофель, по международным соглашениям супермаркеты не могут отказаться от поставок. Единственное, как могут реагировать, - немного снижать стоимость некачественной продукции при продаже населению. В то же время наши производители даже с качественной картошкой не всегда могут сформировать пакет необходимых документов. Чтобы картофель перевезти из одной области в другую, нужны отдельные разрешения на каждую машину. Это замедляет и усложняет процесс сбыта. Чтобы картофель перевезти из одной области в другую, нужны отдельные разрешения на каждую машину

Что нужно менять?

Без поддержки государства отечественному производителю не удастся помешать экспансии импортного картофеля. Необходимо, чтобы правительство приняло концепцию развития промышленного картофелеводства. Домохозяйства не могут реализовывать свою продукцию через сети супермаркетов, потому что не соответствуют требованиям. Да и не всем промышленным хозяйствам удается наладить с ними сотрудничество. Если поддержать украинских производителей, удастся провести импортозамещения на внутреннем рынке и удовлетворить потребности своего покупателя. Ведь картофель - это второй хлеб украинцев. Люди негативно реагируют на то, что приходится потреблять российскую продукцию.

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В прошлом году домохозяйства жаловались на неурожай. Какие прогнозы в этом году?

В этом году промышленных площадей под картофелем заложено значительно больше, чем в прошлом году. Если 2019-го только в пределах Украинской ассоциации производителей картофеля выращивали 9700 гектаров. 2020-го - площади увеличили до 12,5-13 тысяч гектаров. В то же время промышленное картофелеводство увеличилось за счет новичков. При этом два крупных игрока ушли с рынка. Они признали, что работать в этом сегменте слишком рискованно и доходы не покрывают расходы. Им было трудно выдерживать конкуренцию с импортной картошкой за место на полках супермаркетов, толкаться в очереди к перерабатывающим предприятиям. Ведь расширение производственных площадей ориентированы не столько на дальнейшие продажи картофеля через магазины и базары, сколько на реализацию перерабатывающим предприятиям. У нас стало больше чипсовых заводов и спрос на их продукцию растет за рубежом. Больше сырья надеются получить крахмальные заводы. В целом по прогнозам, у нас будет неплохой урожай картофеля в промышленных хозяйствах. Производители довольны урожайностью и количеством клубней, которые завязались под кустом. Погода способствует - в этом сезоне хватает дождей. Но в домохозяйствах населения картина изменилась не существенно. В прошлом году люди жаловались, что хорошо, если из ведра картофеля выросло ведро картофеля. В этом году из того же ведра получим полтора. Мы связываем это с тем, что население не научилось на печальном опыте прошлого года и не провело сортозамену. Раз в 4 года нужно покупать новые семена. У нас же люди мелкую картошку сажают в следующем году, а большую - едят. Семенной картофель лучше покупать в фермерских или семеноводческих хозяйствах, интернет-магазинах.

Что будет с ценами?

Думаю, ситуация прошлого года с высокими ценами не повторится. На базарах, которые торгуют в розницу, магазинах цена будет в пределах 6-8 гривен за килограмм.

За первые 4 месяца 2020 года Украина завезла из-за рубежа 169,17 тыс. т картофеля на сумму $32,83 млн, свидетельствуют данные Государственной таможенной службы. Только в январе из Беларуси импортировали 95,23 тыс. т картофеля на $18,48 млн, из России - 33,89 тыс. т на $6,57 млн. Правда данные таможни не учитывают поставки, которые завозятся автомобилями и микроавтобусами и на границе проходят под грифом "для собственных потребительских нужд".