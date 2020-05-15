Первый транш от МВФ поступит через пару недель

Ковалив утверждает, что решение Рады свидетельствует о том, что "у Украины есть большие обязательства по проведению реформ". Фото: facebook.com/yuliya.kovaliv

Украина в течение недели или двух рассчитывает получить от МВФ $1,75 млрд.

Общий размер программы еще дорабатывают. Об этом говорит официальная представительница украинского президента Юлия Ковалив, пишет Reuters.

Ковалив утверждает, что решение Рады свидетельствует о том, что "у Украины есть большие обязательства по проведению реформ". Заявила, что реформа "не затянется", хотя закон о запуске рынка земли "пытались заблокировать".

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"Мы не ожидаем, что это может существенно задержать подписание и введение закона", - сказала Ковалив.

Сотрудничество с МВФ открывает для Украины двери для получения дополнительного финансирования от Мирового банка, Еврокомиссии и правительств Японии и Канады, все средства пойдут на покрытие дефицита госбюджета. Об этом в интервью ВВС News Украина заявил глава НБУ Яков Смолий. По его словам, Украина сможет получить первый транш по новой программе сотрудничества с фондом в конце мая - начале июня, все средства пойдут на покрытие дефицита госбюджета.