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вторник, 08 февраля 2022 17:47

Откуда свинина на полках украинских магазинов  

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Откуда свинина на полках украинских магазинов  
Импорт свинины в январе увеличивается каждый год. Фото:unsplash.com

В январе этого года Украина импортировала 6,62 тыс. тонн свинины, что в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом объемы импорта свинины в январе увеличиваются каждый год, свидетельствует динамика импорта этого мяса, сообщает Ukrainian Agribusiness Club.

Увеличение импорта в январе вызвано следующими факторами:

▪С 1 января обновляется импортная квота для ЕС, которая предусматривает беспошлинный ввоз продукции (20 тыс. т в год).

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▪За счет перенасыщения рынка цены на свинину в ЕС остаются стабильно низкими с октября и по сей день по сравнению с украинскими.

▪Медленное "сезонное" снижение закупочных цен после праздников.

Ключевым экспортером этой продукции в Украину остается рынок ЕС:

• Дания – 3 160 т;

• Нидерланды – 1103 т;

• Бельгия – 954 т;

• Польша – 720 т;

• Испания – 364 т.

А импортируем мы мороженую свинину 30% (1,9 тыс. тонн), и свежую или охлажденную – 70% (4,6 тыс. тонн).


Цены на 30 потребительских товаров в Украине будут отслеживать каждый день. Государственная служба статистики будет мониторить цены на товары по перечню и предоставить Министерству экономики соответствующую информацию до 16:00 отчетного дня.
За последний год в Украине цены на некоторые продукты выросли на 11-35%, сообщил премьер-министр Денис Шмигаль на заседании правительства.
Хотя на самом деле эти цифры гораздо больше.

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Дата
08
февраля

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