Гречка, яйца, молоко: правительство взяло под контроль цены на ряд продуктов

Правительство пытается стабилизировать ценовую ситуацию. Фото: pixabay.com

Кабинет министров ввел государственное регулирование цен на ряд продуктов питания.

За последний год в Украине цены на некоторые продукты выросли на 11-35%, сообщил в среду премьер-министр Денис Шмигаль на заседании правительства.

"На период карантина сетям и производителям запретили устанавливать торговую надбавку свыше 10% на гречневую крупу, муку, сахар-песок, макаронные изделия отечественного производства, молоко пастеризованное 2,5% жирности в пленке, подсолнечное масло, яйца куриные категории С1, сливочное масло 72,5% жирности и курятину", - говорится в сообщении.

Такими мерами правительство пытается стабилизировать ценовую ситуацию. Цены на 30 потребительских товаров в Украине будут отслеживать ежедневно. Государственная служба статистики будет мониторить цены на товары по перечню и предоставлять Министерству экономики соответствующую информацию до 16:00 отчетного дня.

Товары, которые ежедневно будут мониторить:

- мука пшеничная высшего сорта, макаронные изделия из мягких сортов пшеницы, батон, хлеб пшенично-ржаной, крупа гречневая, крупа овсяная, пшено;

- свинина, говядина, птица (тушки куриные);

- молоко пастеризованное жирностью до 2,6% в пленке, масло сливочное жирностью 72-82,5%, сметана жирностью до 15%;

- яйца куриные категории С1, масло подсолнечное, сахар кристаллический;

- капуста белокочанная, лук репчатый, свекла, морковь, картофель;

- этанол, раствор 96%;

- жаропонижающие препараты импортные, жаропонижающие препараты отечественные, антибиотики отечественные, импортные антибиотики, медицинская маска одноразовая;

- бензин марки А-95, дизельное топливо, сжиженный газ для автомобилей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пищевики угрожают остановкой предприятий из-за дорогого газа

В 2021 году цены на продукты в Украине возросли в среднем на 30-60%. Больше всего подорожали сахар, подсолнечное масло и яйца. На стоимость продуктов повлияла пандемия коронавируса и мировые цены, объясняют в правительстве.