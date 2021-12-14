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вторник, 14 декабря 2021 04:30

В правительстве объяснили, почему "взлетели" цены на еду

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В правительстве объяснили, почему &quot;взлетели&quot; цены на еду
Продукты подорожали из-за коронавируса и мировых цен. Фото: gre4ka.info

Пандемия коронавируса и мировые цены отразились на стоимости пищевых продуктов в Украине.

Об этом заявила первый вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко во время эфира программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Инфляцию за последний год она объяснила избытком денежной массы в мире, поскольку правительства стран печатали деньги, чтобы поддержать своих граждан с помощью выплат во время пандемии.

Поскольку в Украине открытая экономика, это повлияло на инфляционные процессы в стране.

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"Есть мировые цены. Есть открытая экономика Украины. Мы экспортируем все эти продукты, поэтому и рост происходит. Потому что мы работаем на мировых рынках", - сказала Свириденко, отвечая на вопрос, почему при инфляции в этом году в 10% пищевые продукты выросли в цене на 30-60%, в том числе масло.

Средние цены на продукты питания в сентябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го выросли на 14,3%.

Это превысило показатель общей инфляции, которая составляла 11%, свидетельствуют данные Госстата.

Больше всего подорожали сахар - на 88%, подсолнечное масло - на 71,7%, а также яйца - на 60,7%.

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