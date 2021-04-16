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"Остается парнем из Кривого Рога, который выбился в люди": эксперт оценил два года президентства Зеленского

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&quot;Остается парнем из Кривого Рога, который выбился в люди&quot;: эксперт оценил два года президентства Зеленского
Две основные проблемы, с которыми сталкивается Украина сейчас - война на Донбассе и эпидемия коронавируса. Фото: pixabay

21 апреля проходит два года президентства Владимира Зеленского. Сначала он говорил, что идет во власть на один срок. В мае прошлого года заявил о возможных намерениях баллотироваться во второй раз. Что изменилось за время президентства Зеленского, рассказал журналу "Країна" основатель компании "Borsch: Рекрутинг майбутнього" Сергей Марченко.

Эксперт считает, что Зеленский стал президентом в своем понимании этого слова.

"Его должность - это в первую очередь атрибутика. Зеленскому нравится ездить с визитами в ближневосточные страны, которые славятся гостеприимными приемами. Он стал человеком, который наслаждается своим статусом", - говорит Марченко.

По его словам, Зеленский не стал человеком, который решает проблемы страны.

"Две основные, с которыми сталкивается Украина сейчас - война на Донбассе и эпидемия коронавируса. С обеими проблемами все очень плохо. Зеленский не остановил войну, как обещал. Полностью провалил работу как с лечением от коронавируса, так и с закупкой вакцин. Больницы до сих пор не готовы к эпидемии, большому количеству больных. Медицинская система не готова уколоть даже те мизерные дозы вакцины, которые привез министр Степанов с Индии", - говорит эксперт.

Он убежден, что в зрелом возрасте люди меняются очень редко.

"Зеленский в глубине души остается парнем из Кривого Рога, который выбился в люди и очень этим гордится. Его самолюбование никуда не денется. Именно оно мешает ему заниматься чем-то другим, кроме пиар-следствий. Если люди не результативны, они таковыми не становятся только потому, что избрали президентом. Не думаю, что Зеленский изменится", - добавляет Марченко.

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По его словам, если взглянуть на эти два года комплексно, можно отметить, что работа институтов существенно ухудшилась.

"Очень много вопросов к судам. Два года назад они не были идеальными, но и не выносили абсолютно идиотских решений, по которым сейчас люди выходят на улицы и устраивают массовые протесты. Тогда не сажали людей по надуманным поводам, как сейчас Антоненко и Стерненко. И Конституционный суд не думал отменять уголовную ответственность за недостоверные электронные декларации чиновников", - убежден эксперт.

Он добавляет, что при этой власти очень серьезные проблемы имеет Укрзализныця.

"В течение года изменилось пять руководителей. Изменилось Министерство здравоохранения. Оно пытается отменить закупку лекарств по прозрачным процедурам. Министерство полностью сорвало работу по преодолению коронавируса. Деградация наблюдается в армии. Есть конфликты между начальником Генштаба и министром обороны. Многие институты сейчас разбалансированы, дезориентированы и не могут полноценно работать", - рассказывает Марченко.

Эксперт называет избирателя Зеленского специфическим.

"Очень многие люди голосовали за такого президента, потому что он похож на них. Тоже не идеален. И у многих людей был низкий порог ожиданий от Зеленского. Все, что они от него хотели - чтобы не был Порошенко. Он им и не стал за эти два года. Поэтому избиратели Зеленского говорят, что им нормально. Они не готовы анализировать падение ВВП или промышленности, крупнейший за 20 лет отток иностранных инвестиций, сворачивания работы с Международным валютным фондом. Поэтому у Зеленского достаточно стабильный рейтинг - около 20-25%. Этот электорат будет голосовать за него, несмотря ни на что. Думаю, он останется одним из претендентов на президентство", - объясняет основатель компании.

Реформам в Украине препятствуют "финансовые группы" и Россия. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью французскому изданию Le Figaro.

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