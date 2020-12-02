Обновленный законопроект о кассовых аппаратах еще больше вредит бизнесу - ЕБА

ЕБА призывает вернуть документ в парламент на доработку. Фото: unsplash

Обновленный законопроект 4439-д об отсрочке введения кассовых аппаратов еще больше усиливает неравные условия ведения бизнеса.

Документ мешает детенизации экономики и не позволит наполнить государственный бюджет нужными поступлениями, утверждают в Европейской бизнес ассоциации.

ЕБА призывает вернуть документ в парламент на доработку.

В ассоциации убеждены, что принятое решение не регулирует интернет-торговлю и ставит в неравные условия тех, кто торгует одинаковыми товарами онлайн и офлайн.

В ЕБА утверждают, что именно через интернет продают нелегально ввезенную и поддельную продукцию. Например, алкоголь, ювелирные изделия и текстиль.

"Также большая часть подделок и нелегально ввезенных товаров активно продается через заведения общественного питания. То же касается реализации через интернет бытовой техники и электроники, которая не соответствует требованиям законодательства", - убеждены в ассоциации.

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По словам исполнительного директора ЕБА Анны Деревянко, честный бизнес устал работать в неравных условиях.

"Конечно, бизнесу нужна помощь и поддержка. Однако нельзя оказывать помощь, которая усиливает теневой сектор в стране и затягивает пояс честному бизнесу. Работаешь - декларируй свою деятельность. Почему одни это делают, а другие протестуют. И вполне логичный вопрос, откуда страна рассчитывает выплачивать пенсии, социальные выплаты, если продолжать закрывать глаза на проблему теневого рынка", - говорит Анна Деревянко.

По мнению ЕБА, отмена ряда штрафов и перенос сроков их применения автоматически отменяет стимул соблюдать учет товаров и официально декларировать средства.

"Народные депутаты полностью отобрали у потребителей возможность, проверив подлинность фискального чека, получить компенсацию стоимости товара, если их права были нарушены", - говорится в сообщении.

3 ноября глава Верховной Рады Дмитрий Разумков анонсировал законопроект об отсрочке введения обязательного кассового аппарата для ФЛП. Документ не поддержали в 1-м чтении. Повторное голосование 17 ноября тоже провалили. 1 декабря Верховная Рада отсрочила обязательное применение кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей.