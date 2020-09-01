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вторник, 01 сентября 2020 17:10

Объем денежных переводов из-за рубежа существенно сократился

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Объем частных переводов из-за границы за январь–июль 2020 года составил $6287 млн. Это на 5,6% меньше, чем годом ранее.

В июле 2020 года объем переводов был $922 млн, что на 13,5% меньше, чем год назад. В 2019 году он составлял $1066 млн, пишет "РБК-Украина".

НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину. В июле 2020 года по неформальным каналам было переведено $248 млн.

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Автор: НБУ
  Частные денежные переводы в Украину
Частные денежные переводы в Украину

Украина занимает 2-е место в мире по зависимости от денежных переводов от иностранных работников, свидетельствует статистика Всемирного банка. В прошлом году украинские трудовые мигранты домой перевели более $12 млрд. Больше всего из Польши, России и Чехии.

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Дата
01
сентября

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