Назвали области, где больше всего подорожало жилье

На вторичном рынке жилой недвижимости больше всего выросли цены в долларовом эквиваленте в Хмельницкой области. Фото: pixabay.com

Жилье на первичном рынке больше всего подорожало в 8 областных центрах Украины. На вторичном рынке - в 14 городах.

В частности, в Винницкой области стоимость жилья в новостройках за год выросла на 25,5%. В Хмельницкой области - на 14,9%, Закарпатской - 13,4%, Херсонской - 12,9%, Донецкой, Волынской - 12,6%, Черкасской - 11%, Ровенской - 10,8%, Николаевской - 10,5%.

Среди областных центров показатели на первичном рынке несколько отличаются. В Виннице рост цен в долларовом эквиваленте составляет 26,6%, Хмельницком - 16,9%, Луцке - 15,1%, Киеве - 14,8%, Черкассах - 11,8%, Сумах -11,8%, Ровно - 10,7%, Херсоне - 10,3%, передает СтройОбзор.

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На вторичном рынке жилой недвижимости больше всего выросли цены в долларовом эквиваленте в Хмельницкой области - 18%. В Черниговской области квартиры подорожали на 15,3%, Днепропетровской -14,7%, Ровенской -14,2%, Киевской -13,4%, Полтавской -13,3%, Волынской - 12,9%, Винницкой -12, 5%, Сумской - 12,2%.

По областным центрам среди лидеров по этому показателю Хмельницкий - стоимость квартир на вторичном рынке выросла на 19%. В Чернигове жилье подорожало на 16,2%, Сумах - 15,9%, Полтаве - 15,2%, Ровно - 14,2%, Запорожье - 13,4%, Черкассах - 12,8%, Днепре - 11,9%, Киеве - 11,2%, Виннице -11,1%.

В августе на рынке аренды недвижимости в Киеве вырос спрос и цены. Самым бюджетным вариантом стала 1-комнатная квартира площадью 32 кв. м на ул. Выговского (Подольский р-н). Ее арендовали за 6400 грн. 1-2 комнатные квартиры стоимостью до $500 можно найти в Дарницком, Деснянском, Святошинском районах.