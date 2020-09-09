Кредитные каникулы для заемщиков хотят отменить: подробности

В Нацбанке рекомендовали банкам в течение осени свернуть программы кредитных каникул. Фото: pixabay.com

Кредитные каникулы для заемщиков не могут длиться вечно. Их нужно отменять, сообщили в Нацбанке.

Ведь за время карантина заемщики уже поняли, какие доходы имеют. А банки могут квалифицировать кредит как работающий или неработающий, пишет finclub.net.

В Нацбанке рекомендовали банкам в течение осени свернуть программы кредитных каникул.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Нацбанке назвали проблемные банки: в перечне один государственный

"В понимании клиентов кредитные каникулы - это прощение долга на какой-то промежуток времени. Когда банк начал объяснять, что это перенос задолженности на другое время, и у вас есть срок, когда можно не погашать тело кредита, то наплыв клиентов значительно уменьшился. Меньше обращения было по ипотеке, затем авто, больше всего - по товарным кредитам", - объясняет банкир Сергей Мамедов.

В марте 2020-го НБУ принял постановление, которым дал банкам лояльные регуляторные условия для реструктуризации кредитов в период с 12 марта по 30 сентября. В июле регулятор продлил сроки реструктуризаций для ипотеки и автокредитов до 30 ноября 2020-го.