Какие изменения ждут владельцев карточек PayPass

Использовать PIN-код для больших затрат платежная система требует в целях безопасности. Фото: Mind.ua

В Украине по картам с PayPass поднимут лимит оплаты без ввода PIN-кода.

Изменения начнут действовать с апреля 2019 года, сообщила в Facebook Независимая ассоциация банков Украины.

Таким образом, MasterCard откажется от лимита в 100 грн при бесконтактной оплате. Не вводить PIN-код позволят для всех покупок до 300 грн.

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Лимит в 100 грн для бесконтактной оплаты без пароля существовал еще во времена "доллара по восемь". Использовать PIN-код для больших затрат платежная система требует в целях безопасности.

В Национальном антикоррупционном бюро поднятие лимита назвали оправданным. Из-за текущих курсовых реалий. Кроме того, в Украину уже пришли Google Pay и Apple Pay. Там подобный лимит отсутствует.

Банки начали массово блокировать карточки украинцев на законных основаниях. По словам президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, украинцы каждые три года должны предоставлять свои данные. Согласно требованию финмониторинга, банки обязаны проводить верификацию клиентов. Чтобы подтвердить, что именно они являются владельцами карточки и пользуется ею легально.