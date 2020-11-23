Как правильно открыть депозит: на что обращать внимание

Работник банка должен предоставить справку о системе гарантирования вкладов физических лиц. Фото: pexels.com

При открытии банковского депозита следует тщательно проанализировать предложения банков. Проценты, которые предлагает банк, - не единственный критерий, на который стоит обращать внимание.

В первую очередь, стоит обратить внимание на то, есть ли у банка ограничения по минимальной и максимальной сумме вклада, на срочность депозита, возможность его пополнения, сроки выплаты начисленных процентов, возможность досрочного возврата и т. д., рассказывает Фонд гарантирования вкладов физических лиц в Facebook.

Нужно обязательно проверить, кто является сторонами договора. Это должны быть вкладчик и банк. Фонд не гарантирует средства, внесенные по договору, где вам предлагают выступить "инвестором", "клиентом финансовой компании" или "страхователем".

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При открытии счета нужно уточнить у сотрудника банка, подпадает ли этот вклад под гарантии Фонда. Работник банка должен предоставить справку о системе гарантирования вкладов физических лиц. Ознакомление с ней клиент подтверждает своей подписью.

Также по требованию клиента банк должен предоставить прогнозируемый расчет доходов и расходов.

За июль-сентябрь стоимость 12-месячных депозитов для физических лиц в грн снизилась до 8,7% годовых. Ставка вложений в долларах США сократилась до около 1,3% годовых.