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четверг, 01 июля 2021 13:57

Как передать показания счетчика через портал 104 - инструкция

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Показатели счетчика газа можно внести на портале потребителей газа Украины - 104. Также на сервисе можно сверить показатели.

Автор: Елена Луценко
  После регистрации в личном кабинете можно передать показания счетчика
После регистрации в личном кабинете можно передать показания счетчика

Перед началом работы со 104 сначала нужно пройти регистрацию. Необходимо зарегистрировать личный кабинет, пишут Факты ICTV.

Для регистрации на 104 нужно название компании-поставщика газа, номер личного счета, сумма последнего платежа за газ или номер счетчика газа, номер мобильного телефона, адрес электронной почты.

На один электронный адрес можно зарегистрировать один счет. Во время регистрации разработчики рекомендуют использовать компьютер. После ввода всех данных система предложит вам согласиться с условиями по разработке персональных данных. Без согласия регистрацию отменят.

Следующий этап - выбрать из списка поставщика природного газа. Если его нет в списке - это означает, что регистрация на сайте 104 и доступ к личному счету невозможны.

После ввода данных проверьте адрес электронной почты. На нее через несколько минут будет отправлено письмо со ссылкой, по которой нужно перейти.

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После регистрации в личном кабинете можно передать показания счетчика.

Большинство газоснабжающих компаний в Украине требуют, чтобы потребители самостоятельно передавали показания счетчиков с 1 по 5 число ежемесячно. Это предусмотрено Кодексом газораспределительных систем, утвержденным постановлением Нацкомиссии по регулированию коммунальных услуг от 30.09.2015.

"Если показатели отсутствуют или представлены не за полный календарный месяц, то объем использованного газа определяется расчетным методом. Он утвержден государственным регулятором отрасли в Кодексе газораспределительных систем", - сообщается на сайте Львовгаза. Предлагают потребителям прислать смс-сообщение, указать информацию в личном кабинете на сайте или позвонить на стационарный номер.

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