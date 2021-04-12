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понедельник, 12 апреля 2021 21:10

Как изменится курс доллара - прогноз аналитика

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Как изменится курс доллара - прогноз аналитика
За прошедшую неделю курс доллара к гривне на различных сегментах валютного рынка изменился незначительно. Фото: unsplash

На этой неделе заметного изменения курса доллара к гривне не ожидается.

Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28 грн, а наличный в банках - вблизи 27,8 - 28 грн, говорит старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

По его словам, за прошедшую неделю курс доллара к гривне на различных сегментах валютного рынка изменился незначительно и разнонаправленно.

"С прошлого понедельника официальный курс доллара США снизился с 27,96 до 27,91 грн. По данным компании "УкрДилинг", спрос-предложение доллара на межбанке за это же время выросли с 27,83 - 27,86 грн до 27,93 - 27,94 грн", - говорит эксперт.

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Он добавляет, что средние курсы покупки-продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 27,75 - 27,97 грн до 27,79 - 27,98 грн.

"При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 0,8% до 0,7%", - отметил аналитик.

Часть банков начала списывать долги украинцев автоматически по требованию государственных и частных исполнителей. К системе уже подключили 7 финансовых учреждений.

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