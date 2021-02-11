Как изменились цены на жилье в новостройках

В конце прошлого года средняя стоимость квадрата в Киеве достигла 27,7 тыс. грн. Фото: unsplash

В прошлом году в крупнейших городах Украины выросла средняя цена квадратного метра первичной недвижимости.

Спрос на жилье в новостройках в 2020-м стабилизировался, сообщает ЛУН.

По данным аналитиков, в конце прошлого года средняя стоимость квадрата в Киеве достигла 27,7 тыс. грн. В начале 2020-го он стоил 24 тыс. грн. В Киевской области средняя цена за квадрат выросла с 13,5 тыс. грн до 16,5 тыс. грн.

Во Львове стоимость квадрата в новостройке выросла с 15,5 тыс. грн до 18,3 тыс. грн.

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В Одессе цена поднялась с 18,5 тыс. грн в январе до 21,2 тыс. грн в октябре. В декабре она снизилась до 20,9 тыс. грн за квадрат.

В Ивано-Франковске в начале 2020-го квадрат в среднем стоил 11 тыс. грн. За год подорожал на 900 грн.

В зависимости от региона жители городов предпочитают разные классы жилья. Например, киевляне, львовяне и франковцы ищут прежде всего квартиры комфорт-класса. В Одессе и Днепре интересуются комфорт- и бизнес-классом. В Харькове отдают предпочтение жилью из категории эконом.

С 1 марта для украинцев станет доступной ипотека под 7% годовых. Кредит на жилье можно оформить на срок до 20 лет. Минимальный 1-й взнос составит 15% стоимости жилья.