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вторник, 17 августа 2021 12:25

Как будут считать накопительные пенсии - опубликовали проект

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Пенсионные накопления будут взимать с суммы налогов, которые ежемесячно платит работник и работодатель - 2% от зарплаты.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
  Для хранения своих денег украинцам нужно будет выбрать фонд
Для хранения своих денег украинцам нужно будет выбрать фонд

"Все заработанные инвестиционные доходы накопительные пенсионные фонды распределяют между будущими пенсионерами. А направления и размер расходов, которые можно осуществлять за счет пенсионных активов, жестко ограничены законодательством, чтобы пенсионные накопления не проедались из-за расходов", - об этом написали в проекте запуска накопительных пенсий, опубликованном на сайте Минсоцполитики.

Для хранения денег украинцам нужно будет выбрать фонд. Он будет в списке, который предоставит государственный регулятор - Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, пишет УНИАН.

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"Оплачивая социальные взносы, люди приобретают страховой стаж, который влияет на размер их будущей пенсии. Но в собственность ничего не получают. Поэтому их будущая пенсия будет зависеть от того, сколько взносов будут платить в будущем другие люди, от того, сколько таких людей будет. Законодатели предлагают, чтобы часть взносов сразу поступала в собственность человека на его личный счет в накопительные фонды", - прокомментировали проект в Минсоцполитики.

2 июня Кабмин принял постановление о создании рабочей группы по вопросам введения обязательного накопительного пенсионного обеспечения и развития негосударственного пенсионного обеспечения.

Правительство работает над внедрением второго уровня пенсионной системы. Он предусматривает снижение налогов, которые платят украинцы в бюджет. Налоги будут направлять на личные пенсионные счета людей, где будут инвестироваться и приумножаться. Так же не будет никаких дополнительных начислений для бизнеса. После выхода на пенсию человек получит свои средства. Это будет дополнительный доход к государственной солидарной пенсии. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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