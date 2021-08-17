Как будут считать накопительные пенсии - опубликовали проект

Пенсионные накопления будут взимать с суммы налогов, которые ежемесячно платит работник и работодатель - 2% от зарплаты.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО Для хранения своих денег украинцам нужно будет выбрать фонд

"Все заработанные инвестиционные доходы накопительные пенсионные фонды распределяют между будущими пенсионерами. А направления и размер расходов, которые можно осуществлять за счет пенсионных активов, жестко ограничены законодательством, чтобы пенсионные накопления не проедались из-за расходов", - об этом написали в проекте запуска накопительных пенсий, опубликованном на сайте Минсоцполитики.

Для хранения денег украинцам нужно будет выбрать фонд. Он будет в списке, который предоставит государственный регулятор - Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, пишет УНИАН.

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"Оплачивая социальные взносы, люди приобретают страховой стаж, который влияет на размер их будущей пенсии. Но в собственность ничего не получают. Поэтому их будущая пенсия будет зависеть от того, сколько взносов будут платить в будущем другие люди, от того, сколько таких людей будет. Законодатели предлагают, чтобы часть взносов сразу поступала в собственность человека на его личный счет в накопительные фонды", - прокомментировали проект в Минсоцполитики.

2 июня Кабмин принял постановление о создании рабочей группы по вопросам введения обязательного накопительного пенсионного обеспечения и развития негосударственного пенсионного обеспечения. Правительство работает над внедрением второго уровня пенсионной системы. Он предусматривает снижение налогов, которые платят украинцы в бюджет. Налоги будут направлять на личные пенсионные счета людей, где будут инвестироваться и приумножаться. Так же не будет никаких дополнительных начислений для бизнеса. После выхода на пенсию человек получит свои средства. Это будет дополнительный доход к государственной солидарной пенсии. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.