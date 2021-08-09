Накопительная пенсия в Украине: предлагают создать государственный фонд

В Минфине предлагают создать новый орган для страхования рисков в системе обязательного накопительного пенсионного обеспечения. Он может быть аналогом Фонда гарантирования банковских вкладов.
"Надо сконцентрировать особое внимание на страховании рисков накопительной системы, как это действует по банковским депозитам. Для того, чтобы к накопительной системе было доверие со стороны граждан, на начальном этапе необходимо сделать государство активным участником такой системы и страховать ее риски, как это действует по депозитам. Важно, чтобы первый накопительный этап реализовался с помощью государственных институтов, а уже на втором этапе создать основу для децентрализации системы пенсионного накопления", - рассказал министр финансов Сергей Марченко во время заседания рабочей группы по вопросам введения обязательного накопительного пенсионного обеспечения и развития негосударственного пенсионного обеспечения.
Накопительная пенсионная система будет функционировать как дополнительная к имеющейся солидарной. Это означает, что накопительная пенсия будет выплачиваться дополнительно к солидарной. Размер солидарной при этом не уменьшится, пишет OBOZREVATEL.
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"Планируем создать Государственный накопительный фонд, который в начале будет единым для всех, гарантирование вкладов этого фонда будет стопроцентным", - отметил позже Марченко в Facebook.
2 июня Кабмин принял постановление о создании рабочей группы по вопросам введения обязательного накопительного пенсионного обеспечения и развития негосударственного пенсионного обеспечения.
Правительство работает над внедрением второго уровня пенсионной системы. Он предусматривает снижение налогов, которые платят украинцы в бюджет. Налоги будут направлять на личные пенсионные счета людей, где будут инвестироваться и приумножаться. Так же не будет никаких дополнительных начислений для бизнеса. После выхода на пенсию человек получит свои средства. Это будет дополнительный доход к государственной солидарной пенсии. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
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