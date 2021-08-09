Накопительная пенсия в Украине: предлагают создать государственный фонд

В Минфине предлагают создать новый орган для страхования рисков в системе обязательного накопительного пенсионного обеспечения. Он может быть аналогом Фонда гарантирования банковских вкладов.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО Накопительная пенсионная система будет функционировать как дополнительная к имеющейся солидарной

"Надо сконцентрировать особое внимание на страховании рисков накопительной системы, как это действует по банковским депозитам. Для того, чтобы к накопительной системе было доверие со стороны граждан, на начальном этапе необходимо сделать государство активным участником такой системы и страховать ее риски, как это действует по депозитам. Важно, чтобы первый накопительный этап реализовался с помощью государственных институтов, а уже на втором этапе создать основу для децентрализации системы пенсионного накопления", - рассказал министр финансов Сергей Марченко во время заседания рабочей группы по вопросам введения обязательного накопительного пенсионного обеспечения и развития негосударственного пенсионного обеспечения.

Накопительная пенсионная система будет функционировать как дополнительная к имеющейся солидарной. Это означает, что накопительная пенсия будет выплачиваться дополнительно к солидарной. Размер солидарной при этом не уменьшится, пишет OBOZREVATEL.

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"Планируем создать Государственный накопительный фонд, который в начале будет единым для всех, гарантирование вкладов этого фонда будет стопроцентным", - отметил позже Марченко в Facebook.

2 июня Кабмин принял постановление о создании рабочей группы по вопросам введения обязательного накопительного пенсионного обеспечения и развития негосударственного пенсионного обеспечения. Правительство работает над внедрением второго уровня пенсионной системы. Он предусматривает снижение налогов, которые платят украинцы в бюджет. Налоги будут направлять на личные пенсионные счета людей, где будут инвестироваться и приумножаться. Так же не будет никаких дополнительных начислений для бизнеса. После выхода на пенсию человек получит свои средства. Это будет дополнительный доход к государственной солидарной пенсии. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.