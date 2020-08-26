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среда, 26 августа 2020 10:48

Импорт авто: сколько денег украинцы готовы отдать за подержанную машину

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Импорт авто: сколько денег украинцы готовы отдать за подержанную машину
На закупку новых легковушек потратили $726 млн. Фото: pixabay.com

В Украине падает импорт легковушек. За первые полгода в страну завезли 193,5 тыс. авто.

Импорт оказался на 36% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали аналитики Ассоциации автопроизводителей "Укравтопром".

В Украине поставили 37,6 тыс. новых авто. В основном это были подержанные машины - 155,9 тыс. шт. На закупку новых легковушек потратили $726 млн, старых - $737,8 млн.

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Новое авто в среднем стоило $19,3 тыс. В прошлом году - $18,9 тыс. Старая машина в среднем стоила $4,7 тыс.

Больше всего новых легковушек Украина импортировала из Японии, Китая и Румынии. Подержанных - Германии, США, Франции.

Для водителей запустили сервис оперативных сообщений о штрафах. Проверить нарушения можно через Telegram, приложение в смартфоне или на сайте Министерства внутренних дел.

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Дата
26
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