Где в Украине продают самые дешевые продукты

 
Ексклюзивы
1/5
Премьер Венгрии хотел бы быть Путиным - Казарин
Премьер Венгрии хотел бы быть Путиным - Казарин
1 Просмотров: 918
На Гандзюк напали бойцы, защищавшие Донецкий аэропорт - Синицын
На Гандзюк напали бойцы, защищавшие Донецкий аэропорт - Синицын
Просмотров: 7083
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Просмотров: 1503
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
1 Просмотров: 2169
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Просмотров: 1296
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Просмотров: 1179
Какая ситуация с зарплатами в стране
Какая ситуация с зарплатами в стране
1 Просмотров: 783
Премьер назвал условие дешевого газа
Премьер назвал условие дешевого газа
Просмотров: 4302
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Просмотров: 261
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
1 Просмотров: 2349
Фото
Все фото
3
8
4
14
4
Нацбанк выпустит 20 грн из серебра
Нацбанк выпустит 20 грн из серебра
Как выглядит самая дорогая елка Украины
Как выглядит самая дорогая елка Украины
ХТЗ Ярославского имеет перспективы выхода на европейские рынки - представительство ЕС
ХТЗ Ярославского имеет перспективы выхода на европейские рынки - представительство ЕС
&quot;Посетители приходят, чтобы сфотографироваться с дурианом&quot;- киевлянка открыла бизнес на экзотических фруктах
"Посетители приходят, чтобы сфотографироваться с дурианом"- киевлянка открыла бизнес на экзотических фруктах
Нацбанк выпустил монеты необычной формы
Нацбанк выпустил монеты необычной формы
Видео
Все видео
Гройсман обсудил с немцами совместное управление украинской ГТС
Гройсман обсудил с немцами совместное управление украинской ГТС
Депутаты Ляшко остановили контрабанду леса в порту Рени
Депутаты Ляшко остановили контрабанду леса в порту Рени
Сколько украинцев получают помощь от государства
Сколько украинцев получают помощь от государства
Столичные шиномонтажки рекордно подняли цены
Столичные шиномонтажки рекордно подняли цены
Карточка или наличка: в кассах метро появились банковские терминалы
Карточка или наличка: в кассах метро появились банковские терминалы
Интервью
1/5
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Просмотров: 1503
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Просмотров: 1296
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
2 Просмотров: 1575
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
2 Просмотров: 2466
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1674
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
22 декабря 2018
Просмотров: 2214
Проголосуй, щоб не було соромно
– Это ужас! Страшный сон моих праотцов – Грузией управляет женщина, – таксист-грузин не стримує емоцій. – А если война? ...
среда, 26 декабря 2018 14:43

Где в Украине продают самые дешевые продукты

  Комментировать
Где в Украине продают самые дешевые продукты
Самые дешевые продукты в Тернопольской, Полтавской и Днепропетровской обл. Фото: zik.ua

В ноябре самые дешевые продукты продавали в Тернопольской области Самые дорогие покупали жители Винницкой и Закарпатской областей.

"В Тернопольской области треть социальных продуктов стоят дешевле всего в Украине. Так, килограмм ржаного хлеба продают по 15,1 гривен. Его средняя цена по стране - 17,9 гривен. Гречка стоит 14,3 гривен за килограмм, по Украине - 16,6 гривен. Разница в стоимости масла составляет более 4 гривны. в Тернопольской области пачка (200 грамм) стоит 34,4 гривны. Сало там продают по 49,7 гривен за килограмм, в Украине - 75,7 гривен", - написал в Facebook директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько денег оставляют в магазинах украинцы

В Полтавской области дешевле всего по Украине продают батон, капусту, свеклу и морковь. Последняя стоит в регионе 9,5 грн/кг, по стране - 11,1 грн/кг. На Днепропетровщине дешевыми являются пшеничная мука, крупа манная, филе куриное.

"Ни одного дешевого продукта в Украине нет в Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Николаевской, Сумской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях. Также дорогие продукты покупают киевляне", - подытожил эксперт.

В течение года цены больше всего выросли на овощи, хлеб и мясо. Лидерами подорожания стали лук и морковь. В июне килограмм моркови стоил 35 грн. Сейчас цена опустилась. Ощутимо подорожал лук. В прошлом году за килограмм платили 3,5 грн. Сейчас - более 15. До конца года еще 10% прибавит к цене картофель. С начала августа он уже подорожал на 15-20%.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Где в Украине продают самые дешевые продукты». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
декабря

Поляки осудили украинского поэта за критику власти

Начали выдавать новые паспорта

"Напоминал кирпич с клавиатурой" - родился создатель мобильного телефона

После войны авто не выпускали 10 лет - как основали компанию Nissan

Супруги-ученые четыре года работали, чтобы выделить грамм радия

Самое читаемое
Наслаждение через боль: фотограф снимает японок, которые занимаются шибари
Наслаждение через боль: фотограф снимает японок, которые занимаются шибари
22
 1 Просмотров: 191199
Поздравление Поклонской на коне высмеяли фотожабами
Поздравление Поклонской на коне высмеяли фотожабами
10
 1 Просмотров: 23053
Путин отличился странным поведением на встрече с Лукашенко
Путин отличился странным поведением на встрече с Лукашенко
 4 Просмотров: 15129
Соблазнительные пожарные обнажили торсы для благотворительности
Соблазнительные пожарные обнажили торсы для благотворительности
46
 Просмотров: 10431
В Украину идет новый атмосферный фронт: чего стоит ждать от погоды
В Украину идет новый атмосферный фронт: чего стоит ждать от погоды Просмотров: 7866
Экономика
Хорошие новости для автомобилистов: автогаз продолжает дешеветь
Хорошие новости для автомобилистов: автогаз продолжает дешеветь Просмотров: 306
Назвали особенности работы государственных банков в новогодние праздники
Назвали особенности работы государственных банков в новогодние праздники Просмотров: 2160
Мир приблизился к глобальному экономическому кризису - эксперт
Мир приблизился к глобальному экономическому кризису - эксперт Просмотров: 630
Доллар закрепился в курсах Нацбанка
Доллар закрепился в курсах Нацбанка Просмотров: 360
Новая маркировка товаров: как изменится качество продуктов
Новая маркировка товаров: как изменится качество продуктов
 Просмотров: 6075
Больше всего комментируют
39
Тимошенко впервые показала внучку
16
Кремль устроил бы кандидат с таким темным прошлым, как у Тимошенко - эксперт
5
Вселенский патриарх ответил на обвинения в получении взятки
4
Путин отличился странным поведением на встрече с Лукашенко
4
Показали расширенный список санкций РФ против Украины
Голосов: 19010
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua