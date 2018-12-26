Где в Украине продают самые дешевые продукты

Самые дешевые продукты в Тернопольской, Полтавской и Днепропетровской обл. Фото: zik.ua

В ноябре самые дешевые продукты продавали в Тернопольской области Самые дорогие покупали жители Винницкой и Закарпатской областей.

"В Тернопольской области треть социальных продуктов стоят дешевле всего в Украине. Так, килограмм ржаного хлеба продают по 15,1 гривен. Его средняя цена по стране - 17,9 гривен. Гречка стоит 14,3 гривен за килограмм, по Украине - 16,6 гривен. Разница в стоимости масла составляет более 4 гривны. в Тернопольской области пачка (200 грамм) стоит 34,4 гривны. Сало там продают по 49,7 гривен за килограмм, в Украине - 75,7 гривен", - написал в Facebook директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

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В Полтавской области дешевле всего по Украине продают батон, капусту, свеклу и морковь. Последняя стоит в регионе 9,5 грн/кг, по стране - 11,1 грн/кг. На Днепропетровщине дешевыми являются пшеничная мука, крупа манная, филе куриное.

"Ни одного дешевого продукта в Украине нет в Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Николаевской, Сумской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях. Также дорогие продукты покупают киевляне", - подытожил эксперт.

В течение года цены больше всего выросли на овощи, хлеб и мясо. Лидерами подорожания стали лук и морковь. В июне килограмм моркови стоил 35 грн. Сейчас цена опустилась. Ощутимо подорожал лук. В прошлом году за килограмм платили 3,5 грн. Сейчас - более 15. До конца года еще 10% прибавит к цене картофель. С начала августа он уже подорожал на 15-20%.