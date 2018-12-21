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суббота, 22 декабря 2018 21:10

Назвали продукты, которые в 2018 году больше всего подорожали

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Назвали продукты, которые в 2018 году больше всего подорожали
В 2018 году на 30% подорожал хлеб. Преимущественно цена росла на социальный - самый дешевый хлеб. Фото: akchabar.kg

В течение года цены больше всего выросли на овощи, хлеб и мясо.

"За год овощи побили все ценовые рекорды. В разгар сезона Украина ввезла их из Казахстана, Хорватии, Сербии, Беларуси, Египта, Южно-Африканской республики. Ведь цены на отечественные овощи борщового набора зашкаливали. Отдельные подорожали на 100 процентов", - рассказал Gazeta.ua директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Лидерами подорожания стали лук и морковь. В июне килограмм моркови стоил 35 грн. Сейчас цена опустилась. Ощутимо подорожал лук. В прошлом году за килограмм платили 3,5 грн. Сейчас - более 15. До конца года еще 10% прибавит к цене картофель. С начала августа он уже подорожал на 15-20%.

"Относительно хлеба, то дорожал преимущественно дешевый - социальный. Были месяцы, когда стоимость росла на 2-3 процента, а хлеб из муки высшего сорта, наоборот, продавали дешевле. В общем хлеб подорожал на 30 процентов. Сегодня килограмм стоит в среднем 18 гривен" , - говорит эксперт.

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По его словам, в течение года постепенно дорожали говядина и свинина. С курятиной все происходило довольно непрозрачно. Один крупный игрок сделал так, что курятина у нас уже стоит фактически как свинина.

"Противоположная ситуация с салом. В прошлом году в столице самое дешевое стоило 100 гривен за килограмм. В среднем цена в Украине за килограмм составляла 120-130 гривен. Польша предлагала покупать килограмм по 25 гривен. Поэтому цена на сало этого года была прежде всего обоснованной за счет конкуренции с иностранными производителями", - добавляет Алексей Дорошенко.

Полную версию интервью с Алексеем Дорошенко читайте здесь.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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