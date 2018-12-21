Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го

2018-го инфляция, в том числе потребительская, была ниже, чем в предыдущие годы. Так, в 2015-м она составляла 43%. По результатам этого года увидим около 10%, рассказал Gazeta.ua директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

В начале года подорожание каких продуктов прогнозировали? И сбылись ли эти прогнозы?

Говорили, что лидерами подорожания будут 3 группы продуктов - овощи, хлеб и мясо. Прогнозы сбылись. За год овощи побили все ценовые рекорды. В разгар сезона Украина ввезла их из Казахстана, Хорватии, Сербии, Беларуси, Египта. Закупали даже из Южно-Африканской республики. Потому что цены на отечественные овощи борщового набора зашкаливали. Отдельные подорожали на 100 процентов. По хлебу, то дорожал в основном дешевый - социальный. Были месяцы, когда стоимость росла на 2-3 процента, а хлеб из муки высшего сорта, наоборот, продавали дешевле. Отдельно можно выделить сало. За счет импорта из Германии и Польши сбивали цену на внутреннем рынке. Поэтому сало до сентября дешевело. С октября килограмм подорожал на 2 гривны. В то же время 2018-го сало было более доступным для украинцев, чем в прошлом году. Тогда цена выросла в 2,5 раза. Автор: Facebook Директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко: "Лидерами удешевления в течение года были гречка и сахар. Также падали цены на куриные яйца. Другие продукты фактически только дорожали".

На какие овощи цена выросла больше всего?

Лидерами стали лук и морковь. На морковь цена была заоблачной в июне. Тогда ее покупали поштучно, как бананы. Килограмм стоил 35 гривен. Несмотря на то, что в Европе также был дефицит этих корнеплодов, там морковь стоила на 20 процентов дешевле. Это связано с конкуренцией рынков, магазинов, торговых сетей. Ощутимо подорожал лук. В прошлом году за килограмм платили 3,5 гривен. Сейчас - более 15. До конца года еще 10 процентов прибавит к цене картофель. С начала августа он уже подорожал на 15-20 процентов. Дорогой будет и свекла. Такие ценовые скачки имеем, потому что не знаем, сколько в действительности фермеры выращивают овощей. Мы не имеем данных, сколько официально и неофициально продаем за границу Такие ценовые скачки имеем, потому что не знаем, сколько в действительности фермеры выращивают овощей. Мы не имеем данных, сколько официально и неофициально продаем за границу. Иногда производители считают, что продукции осталось не много и начинают поднимать цену. В результате большой игрок выходит на рынок и зарабатывает.

В течение года эксперты говорили о дефиците зерна и риск ощутимого подорожания хлеба. В то же время Украина собрала урожай более 69 млн т зерновых. Какая сейчас ситуация со стоимостью хлеба?

В течение года цена на хлеб прогнозируемо росла. Наиболее ощутимо с сентября по декабрь. В общем хлеб подорожал на 30 процентов. Сегодня килограмм стоит в среднем 18 гривен. В зависимости от региона цена колеблется, но незначительно. В 2019-м хлебу дорожать больше некуда. У нас цена на белый уже на 30 процентов выше, чем за рубежом. Например, литовцы покупают хлеб на 30 процентов дешевле, поляки - 10-15 процентов. В Украине цена хлеба не зависит от того, сколько зерна собираем. Ведь фермер свой урожай может продать как на внешнем, так и на внутреннем рынке. Ранее экспортировать зерновые было выгоднее. Сейчас на внутреннем рынке цена выше. В то же время украинцы не имеют денег покупать больше. Сегодня на среднюю зарплату можно приобрести на 10 процентов меньше хлеба, чем было раньше. В 2019-м хлебу дорожать больше некуда. У нас цена на белый уже на 30 процентов выше, чем за рубежом

Как изменилась цена курятины, свинины, говядины и сала за год?

Говядина и свинина в течение года дорожали постепенно. Был только один месяц, когда цена не изменилась. С курятиной все происходит довольно непрозрачно. Сначала цена несколько месяцев держалась на одном уровне. Затем резко подскочила на 7 процентов. Далее вновь была пауза, после которой увидели ощутимое подорожание. Один крупный игрок сделал так, что курятина у нас уже стоит фактически как свинина. Больше нигде в мире не увидим такой малой разницы между стоимостью свинины и курятины. В то же время Антимонопольный комитет не обращает внимание на это. Так, в Украине 2 крупнейшие производители куриных яиц и мяса, получают более 50 государственных дотаций. Противоположная ситуация с салом. В прошлом году в столице самое дешевое стоило 100 гривен за килограмм. В среднем цена в Украине за килограмм составляла 120-130 гривен. Польша предлагала покупать килограмм по 25 гривен. Поэтому цена на сало этого года была прежде всего обоснованной за счет конкуренции с иностранными производителями. Один крупный игрок сделал так, что курятина у нас уже стоит фактически как свинина. Больше нигде в мире не увидим такой малой разницы между стоимостью свинины и курятины Сегодня свинина в среднем стоит 128 гривен за килограмм, говядина - около 140 гривен, куриное филе - 110-115 гривен за килограмм. Бройлер в ноябре стоил от 50 гривен за килограмм. Сало - около 63-65 гривен. В Тернопольской области оно всегда было самым дешевым. Сейчас килограмм там стоит 50 гривен. В столице продают от 70 гривен за килограмм.

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2017 года лидерами подорожания были молочные продукты. В этом году молочка немного снизила темпы. С чем это связано?

Из молочных продуктов больше всего за последний год прибавило в цене молоко. Другие продукты фактически достигли европейского уровня еще в предыдущие годы. Сейчас в Украине нет ни одного молочного продукта дешевле, чем в Европе. В то же время украинский молочный рынок интересен для зарубежных компаний. Знаю, что некоторые фирмы хотели бы поставлять нам молочную продукцию со средним сроком годности. Если Украина создаст условия для быстрого таможенного оформления молока как сырья, то цены резко упадут. Потому что сырое молоко может храниться сутки. Однако на нашей границе может простоять гораздо больше. В ноябре литр молока в среднем по стране стоил 23,4 гривны. За килограмм творога платили 95,2 гривен, сметаны - 55,4 гривен. Упаковка сливочного масла (200 грамм) стоила 38,3 гривен. Если Украина создаст условия для быстрого таможенного оформления молока как сырья, то цены резко упадут

Ранее пшено стоило 10 грн за кг, сейчас стоимость перевалила за 20 грн. Почему в Украине стремительно дорожают крупы?

Если у вас нет денег, то вы будете покупать дешевые продукты. В 2018 году украинцы резко перешли на дешевые крупы, картофель. Сегодня килограмм последней в среднем стоит 6 гривен. Крупу можно купить от 9 гривен за килограмм. Самые дешевые макароны уже стоят от 15 гривен за килограмм. Кроме того, ассортимент круп постоянно пополняется. Самой доступной для украинцев является перловая - 8-10 гривен. За 13 гривен можно купить килограмм кукурузной крупы. Гречка стоит 15-16 гривен. Лидером подорожания среди круп стало пшено. Последние годы оно не было популярным среди украинцев, поэтому стоило дешево. Когда гречка ощутимо подорожала, люди стали покупать больше пшена. С начала 2018-го гречка только дешевела. Но не было ни одного месяца, когда падала цена на пшено. Гречка потеряла свою популярность, когда подорожала до 50-55 гривен. Сейчас цена уменьшилась, но несмотря на это покупателей больше не становится.

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Что Украина покупает из-за рубежа?

Сегодня импортируем большинство продуктов питания. В частности сало, свинину, говядину, овощи. Проблемы есть с продуктами с малым сроком годности. Это часть молочки и хлебобулочные изделия. Раньше Венгрию считали достаточно дорогой страной. Сегодня нам выгодно завозить оттуда как продукты питания, так и различные бытовые товары. Потому что стоят дешевле, чем у нас. Мы же ввезем в Европу только сигареты. Раньше Венгрию считали достаточно дорогой страной. Сегодня нам выгодно завозить оттуда как продукты питания, так и различные бытовые товары. Потому что стоят дешевле, чем у нас

Были продукты, которые дешевели в течение 2018?

Лидерами удешевления в течение года были гречка и сахар. Также падали цены на куриные яйца. Другие продукты фактически только дорожали.

Как изменилась покупательная способность украинцев? Ведь минималка выросла до 3723 грн. В октябре средняя зарплата составила 9218 грн. С 1 декабря повысили пенсии.

Правительство постоянно повторяет, что реальная зарплата с начала года выросла на 15 процентов. То есть украинцы могут себе позволить купить на 15 процентов больше продуктов. В то же время у нас возникают проблемы с инфляцией. Если украинец живет на среднюю заработную плату, то на продукты питания тратит около 50 процентов доходов. С начала года увидели, что некоторые продукты подорожали на 100 процентов. Чтобы увидеть настоящую покупательную способность, ее нужно считать определенными блюдами. Где "солянка" из нескольких продуктов. Например, берем салат "Оливье". По сравнению с прошлым годом к нему покупательная способность упала на 27 процентов. Вареники или жаркое с мясом за год подорожали на 18-22 процента. Чтобы увидеть настоящую покупательную способность, ее нужно считать определенными блюдами. Где "солянка" из нескольких продуктов В этом году украинцы могли меньше себе позволить мяса, овощей, хлеба. Доступнее стали яблоки, гречка. Средняя зарплата составляет более 9 тысяч гривен. Но больше касается столицы. В регионах заработки на уровне 6,5-7 тысяч.

Сколько в среднем тратят во время похода в магазин?

Уже несколько лет торговые сети не дают данные по средним чекам. Суммы настолько малы, что они даже не хотят называть те цифры. Например, иногда средний чек в магазине составлял несколько десятков гривен. Сами украинцы уже не считают, сколько тратят в магазине. Они и так видят, что покупают гораздо меньше продуктов за те же деньги, что раньше. Социологические исследования показали, что 8 процентов людей последние 5 лет себе ничего не покупали, кроме продуктов питания.

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Какие прогнозы на следующий год?

Бюджет 2019 года является жестким. Как правило, на избирательный год всегда предусматривают большие расходы. В этом году мы видим много обещаний, но мало денег. Поэтому 2019 год лучшим не будет. Однако инфляция немного будет сдерживаться. Это связано с тем, что большинство товаров и продуктов уже стоят столько, как за рубежом. В следующем году в лидерах подорожания будут крупы. Правда отдельные будут дешеветь. Это, например, касается пшена. Будет дорожать манка, ячневая и кукурузная крупа. Немного подорожает хлеб. Прежде всего черный. Белому расти уже некуда. Добавят молочные продукты с коротким сроком годности - молоко, кисломолочные сыры. Это связано с тем, что в Украине есть дефицит молока. Социологические исследования показали, что 8 процентов людей последние 5 лет себе ничего не покупали, кроме продуктов питания

В Украине скоро заработают новые правила маркировки продуктов. Что изменится?

На самом деле это европейский закон, который решила позаимствовать украинская власть. Вопрос в том, что в Европе государство контролирует то, что принимает. У нас Держпродспоживслужба со своими функциями не справляется. Чтобы начали производить действительно качественный товар, необходимо проводить ежегодно хотя бы 5-7 тысяч контрольных закупок и лабораторных экспертиз. В небольших странах Европы их проводят десятки тысяч. Поэтому с точки зрения законодательства мы с вами будем европейцами. Однако лучше жить не станем. Ведь без государственного контроля европейские нормы в Украине не заработают. Сегодня уже каждый второй товар - контрафактный. В лучшем случае его завезли без уплаты налогов, в худшем - состав не соответствует указанному на упаковке. Главная причина, почему мы едим все более некачественную пищу - это бедность. Когда были богаче, могли покупать дорогие и лучшие продукты В 2005-2007 годах производители спорили за то, кто производит лучший продукт. Покупателям предлагали большую тару, лучшее качество. Сейчас видим, что производители конкурируют между собой за то, кто продаст хуже. Главная причина, почему мы едим все более некачественную пищу - это бедность. Когда были богаче, могли покупать дорогие и лучшие продукты. Сейчас покупаем дешевые.