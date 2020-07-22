Газ подорожает в августе, но не для всех

"Нафтогаз" повысит цену на природный газ, который отпускается промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 0,2% pixabay.com

В августе 2020 года Нафтогаз повысит цену на природный газ, который отпускается промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 0,2% (8,4 грн) по сравнению с ценой текущего месяца - до 3,578 тыс. грн за 1 тыс. кубометров (с НДС).

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные компании.

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Отмечается, что такая цена актуальна для потребителей, которые закупают газ по предоплате в объеме свыше 50 тыс. кубометров в месяц при условии отсутствия долгов перед компанией и для 100-процентных "дочек" НАК.

Для других покупателей цена в августе увеличится на 0,4% (18 грн) - до 4,168 грн за 1 тыс. кубометров (с НДС).

Рынок газа для бытовых потребителей - одно из условий продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. Его планировали запустить в мае 2020-го. Позже сроки перенесли на 1 июля. Сейчас объявили новую дату - 1 августа 2020 года.