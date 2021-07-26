Фонд гарантирования вкладов физических лиц предупредил о компании-двойнике

Фонд обратился в органы с требованием разобраться в ситуации. Фото: "Цензор.нет"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц заявил о существовании компании с аналогичным названием.

ФГВФЛ отметил, не имеет никакого отношения к деятельности ООО "Финансовая компания "Фонд гарантирования вкладов", сообщили в его пресс-служб.

Компанию-двойника зарегистрировали 25 марта 2021 года.

"Призываем всех быть внимательными при заключении разного рода сделок с указанной финкомпанией. В свою очередь Фонд гарантирования вкладов физических лиц уже обратился к правоохранительным органам, в частности к Национальной полиции, с просьбой изучить деятельность компании-тезки и принять соответствующие меры с целью предотвращения совершения возможных мошеннических действий", - говорится в сообщении.

Фонд направил обращение к компании-двойнику с требованием изменить название, и в Министерство юстиции с запросом изучить правомерность регистрации компании.

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В ФГВФЛ добавили, что среди основателей компании-двойника есть недобросовестные заемщики одного из ликвидируемых банков.

До 2023 года в Украине предлагают увеличить сумму гарантирования вкладов физлиц до 600 тыс. грн. Ощадбанк хотят присоединить к системе гарантирования. Верховная Рада на заседании 30 июня поддержала в первом чтении законопроект.