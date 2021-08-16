Экономика Украины выросла на 5,4%

С апреля по июнь этого года ВВП Украины вырос на 5,4% по сравнению с этим же периодом 2020-го.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО В Нацбанке оценили рост ВВП во втором квартале в 7,5%

По сравнению с предыдущим кварталом, если учесть сезонный фактор, ВВП снизился на 0,8%, сообщили в Госстате.

"В первом полугодии 2021-го ВВП Украины вырос на 1 процент, однако по результатам всего года ожидается его повышение на 4 процента", - сообщил первый вицепремьер Алексей Любченко.

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В Нацбанке оценили рост ВВП во втором квартале в 7,5%.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует восстановительный рост экономики Украины в 2021 году на 4,1% после падения в прошлом году на 4,0%. Карантинные меры в январе и апреле сократят рост ВВП Украины в 2021-м на 0,6%, говорится в сообщении агентства. В дальнейшем темпы роста ВВП замедлятся.