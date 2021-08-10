Экономика Украины прекратит быстро расти - прогноз

Экономике Украины прогнозируют падение. Фото: Минфи

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует восстановительный рост экономики Украины в 2021 году на 4,1% после падения в прошлом году на 4,0%.

Карантинные меры в январе и апреле сократят рост ВВП Украины в 2021 году на 0,6%, говорится в сообщении агентства.

В дальнейшем темпы роста ВВП замедлятся.

Риском ухудшения прогноза являются низкие темпы вакцинации от Covid-19.

"Внедрение вакцинации ускорилось за последний месяц, но пока невелико - 13 доз на сто человек", - говорится в сообщении.

Fitch прогнозирует рост ВВП на уровне 3,9% в 2022 году с замедлением до 3,5% в 2023 году, что близко к оценке агентства динамики тенденции в Украине.

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Средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине за июль 2021 выросли на 0,6%. За последний год тарифы на коммунальные услуги поднялись на 35,5%.