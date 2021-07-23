Дом в пригороде: как правильно выбрать участок под застройку

Иногда выгоднее вложить деньги в готовое жилье, чем покупать участок под застройку. Фото: pexels.com

Стоимость участка под застройку зависит от его размеров и локации. При покупке земли в первую очередь нужно обращать внимание на наличие коммуникаций и дороги для подъезда.

Если землю продают слишком дешево для местности, это может свидетельствовать о существующих проблемах. Например, придется прокладывать новую газовую трубу, ведь в существующей не хватит нужного давления, пишет mind.ua.

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Кроме того, перед покупкой участка поинтересуйтесь дальнейшим развитием села или города. Эту информацию прописывают в генеральном плане развития территории. Возможно там планируют строить новую трассу, завод или предприятие. Чтобы получить подобную информацию, нужно оставить заявку в районном отделе архитектуры.

После того как приобрели участок нужно составить проект строительства. Его можно заказать у компаний, специализирующихся на этом. Однако бывают случаи, когда ожидания заказчиков расходятся с реальностью. Чтобы избежать таких моментов, лучше не надеяться на свое воображение. Иногда выгоднее вложить деньги в готовое жилье. Цены на дома по Киевской области колеблются от $150 тыс. до $300 тыс. в зависимости от площади и расположения.

В пригороде Киева в июне за квадратный метр жилья в новостройке в среднем просили 18 000 грн. За месяц цена выросла на 100 грн. В то же время стоимость квадратного метра зависит от расстояния до столицы. Например, в городах, расположенных от Киева за 10-20 км, квадрат стоил 17 100 грн. Если расстояние до 5 км - 19 500 грн.