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четверг, 15 июля 2021 21:10

Цена выросла: сколько стоит квартира в пригороде Киева

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Цена выросла: сколько стоит квартира в пригороде Киева
Стоимость жилья в пригороде Киева выросла меньше, чем подорожали квадратные метры в столице. Фото: pixabay.com

В пригороде Киева в июне за квадратный метр жилья в новостройке в среднем просили 18 000 грн. За месяц цена выросла на 100 грн.

В то же время стоимость квадратного метра зависит от расстояния до столицы. Например, в городах, расположенных от Киева за 10-20 км, квадрат стоил 17 100 грн. Если расстояние до 5 км - 19 500 грн, свидетельствуют данные портала ЛУН.

В Петропавловской Борщаговке недвижимость в новостройке стоит 19 500 грн, или $720 за квадратный метр. За 20 000 грн, или $730 за квадрат продают жилье в Вишневом. В Софиевской Борщаговке просят 19 000 грн, или $690. Немного меньше цена в Ирпене - 18 800 грн, или $680 за квадрат.

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В Буче за квадратный метр нужно заплатить 18 700 грн, или $680. В Гатном - 17 300 грн, или $630. В Броварах квадратный метр обойдется 17 100 грн, или $630. В Борисполе - 16 800 грн, или $620.

В июне на первичном рынке Киева стремительно выросли цены. Средняя стоимость квадратного метра составила 30 800 грн. Минимальный ценник был на уровне 21 500 грн.

Также своего максимума за год достигли цены на аренду квартир в Киеве. В среднем с июля 2020 года они выросли на 21%.

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