Должникам запретили продавать имущество: подробности

Должники продавали свое имущество, чтобы не платить обязательства кредиторам. Фото: Depositphotos

Должникам запретили дарить или переписывать свое имущество на друзей или родственников. Решение приняла Большая палата Верховного суда.

Чтобы не платить денежные обязательства, должники продавали или дарили свое имущество родным. Теперь этого делать не смогут. Например, подаренная квартира все равно вернется к заемщику и в принудительном порядке будет взиматься кредитором, передает ubr.ua.

Это не первое подобное решение Верховного суда.

"Дарение и продажа активов с целью невыполнения решений судов - распространенная практика. Так делали еще задолго до начала кризиса 2008 года. Банки иногда списывали такие долги. Гораздо чаще обращались в милицию с заявлениями о мошенничестве", - говорит юрист Виталий Собкович.

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Суд поддержит кредитора, если удастся доказать, что имущество продали или подарили, чтобы не платить долги.

"При рассмотрении каждого судебного дела суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению. То есть, предыдущие решения не считаются другим судом "автоматически" единственно верными. Поэтому невозможно установить заранее, какое решение примет суд в том или ином деле", - объясняет юрист Максим Близинский.

Юристы не советуют на вторичном рынке покупать квартиры или машины, по которым есть невыполненные решения судов. Ведь можно потерять как деньги, так и имущество.

Компаниям, которые не являются финансовыми учреждениями и не имеют соответствующей лицензии, запретили выкупать кредиты банковских должников.