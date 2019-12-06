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понедельник, 09 декабря 2019 07:10

Доллар стремительно дешевеет

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Доллар стремительно дешевеет
Доллар подешевел на 15 коп. Фото: Вчасно

Национальный банк Украины на 9 декабря установил курс доллара на уровне 23,72 грн. Это на 15 коп. меньше, чем было перед выходными.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 16 коп. Стоит 26,32 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

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В обменниках доллар покупают по 23,72 грн. Продают по 24,10 грн.

За евро предлагают 26,19 грн. Продают по 26,31 грн.

Российский рубль скупают и продают по 36 коп.

По оптимистическим прогнозам в следующем году курс валют составит 24 грн/долл. Среднегодовой курс прогнозируется на уровне 27 грн/долл.

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Дата
09
декабря

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