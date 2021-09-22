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Для чего нужен мани менеджмент

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Навык успешного управления деньгами — это намного важнее, чем выбор стратегии и методов торговли. Потому что биржа — это место, где трейдеру надо проявлять чудеса гибкости, быть готовым за секунду поменять тактику, но при этом придерживаться своего алгоритма, потому что биржевой риск есть всегда. Главное отличие профессионала от дилетанта — он не боится нести небольшие потери, идти на обдуманный просчитанный риск. Любитель же панически боится любого самого незначительного убытка.

Единственная страховка от потерь — грамотно выстроенный мани-менеджмент.

Что такое мани-менеджмент и для чего он нужен

Александр Герчик, гуру трейдинга, говорит, что мани-менеджмент в биржевой торговле это комплекс стратегий и инструментов, который помогает сохранить активы. Да, это помогает зарабатывать деньги, но косвенно. Благодаря мани-менеджменту трейдеры минимизируют риски. Грамотно выстроенный мани-менеджмент является золотой серединой — с одной стороны снижает риски, с другой не позволяет деньгам лежать на счете мертвым грузом. При этом он не дает гарантий трейдеру, что тот будет совершать успешные сделки постоянно — на успешность сделок влияют другое факторы.

  Александр Герчик: "Мани-менеджмент в биржевой торговле это комплекс стратегий и инструментов, который помогает сохранить активы"
Александр Герчик: "Мани-менеджмент в биржевой торговле это комплекс стратегий и инструментов, который помогает сохранить активы"

Стратегия риск-менеджмента и мани-менеджмента необходима тогда, когда люди видят возможность получить сверхдоход, часто теряют контроль над собой и перестают видеть риски на фондовой бирже. И даже сами признаются в том, что сначала месяцами работают над увеличением депозита, потом теряют его буквально за день. Как этого не допустить? Герчик считает, что это вопрос грамотного обучения и опыта, которые потом перерастают в свод правил. Одним из таких правил и является мани-менеджмент.

В моменты неопределенности на рынке надо всеми способами попытаться ограничить свои убытки вместо того, чтобы увеличивать их. Поэтому правила управления капиталом надо прорабатывать еще на старте. Их соблюдение поможет удержаться на плаву даже после ошибочного решения или в неблагоприятный период на рынке.

Рекомендации новичкам по мани-менеджменту

Включите следующие пункты в свою систему по управлению рисками:

• Соблюдайте в каждой сделке лимит убытка. Если вы новичок — не более 2% от депозита. Опытные трейдеры могут позволить себе до 5%.
• Объем предстоящей сделки не должен превышать размер вашего счета. Даже если сделка потенциально прибыльна, не увеличивайте объем в ущерб своему капиталу.
• Грамотно распределите позиции в портфеле — диверсифицируйте его так, чтобы вам не угрожали корреляции по убыточным сделкам.
• Открывать новую позицию любой ценой — плохая идея. Если нет уверенности, что ситуация на рынке соответствует вашему алгоритму, не входите в сделку, подождите, пока подтянутся все прописанные в плане параметры.
• Когда позиции открыты, не позволяйте, чтобы вами руководили эмоции. Иначе все ваши решения будут иррациональны и убыточны.
• Иногда даже отсутствие открытых позиций способно привести вас к выигрышу. По крайней мере, потерь вы точно избежите, если ситуация на рынке изменится не в ту сторону.
• Бывает, что медленные периоды на рынке провоцируют трейдеров действовать слишком активно и открывать позиции, которые никак не соответствуют их стратегии. Лучше перетерпеть, сохранить депозит и дождаться реальных сделок, потенциально несущих высокую прибыль.
• Ставьте стопы — другой страховки на бирже нет.
• Когда на рынке царит неопределенность, снижайте торговую активность.
• С самого начала идите на биржу с нормальной суммой депозита — чтобы у вас было пространство для маневра.
• Компенсировать убытки за счет открытия большого количества сделок — плохая идея. Это приведет к сливу.
• Убыточные сделки закрывайте как можно быстрее, а прибыльные можно держать долго, но опять же таки — в пределах разумного. Если видите, что несете потери, не ждите разворота рынка, закрывайте позиции и уходите.
• Имейте под рукой 3 плана — позитивный, негативный и оптимальный. Это поможет избежать эйфории и хаотичного открытия сделок, не вписывающихся в вашу стратегию. При условии, что вы будете действовать в соответствии с ними.
• Соблюдайте дисциплину — в трейдинге это так же актуально, как в профессиональном спорте и армии.

Заключение

Профессионалов трейдинга отличают сильнейшее аналитическое чутье, отлично работающая стратегия и эффективное управление рисками. Именно навыки мани-менеджмента делают трейдинг стабильным и уверенным, считает Александр Герчик. Это то, чего не хватает инвесторам-новичкам. В то время, когда большинство участников рынка подсчитывает убытки, дисциплина в соблюдении рисков помогает меньшинству крепко стоять на ногах и выходить победителями даже в моменты кризисов.

 

На самом деле мани-менеджмент не так сложен, каким кажется. Элементарный здравый смысл в отношении денег выручает многих людей, у которых нет высшего экономического образования. И есть люди с серьезными дипломами в этой сфере, которым явно не хватает ни мозгов, ни дисциплины для наведения порядка в собственном кошельке. Действительно парадокс. Проблема легко решаема — научиться управлять деньгами можно.

За грамотным мани-менеджментом лучше идти к профессионалам, которые тренируются в этом каждый день. Например, в Образовательный Центр Герчика https://gerchik.ru.

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