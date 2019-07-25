Дешевым доллар будет недолго: эксперты дали прогноз курсу валют

С началом осени доллар начнет дорожать. Фото: Depositphotos

Курс доллара может вырасти осенью. Однако подорожание будет не таким ощутимым, как в прошлом году, говорит аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

"До конца года курс будет ниже заложенного в госбюджете. Немного хуже станет внешняя конъюнктура, могут сократиться мировые цены на руду, черные металлы и аграрную продукцию. В то же время сохранится спрос нерезидентов на облигации внутреннего государственного займа. А до конца года будет согласована новая программа с МВФ. Однако время поступления первого транша по новой программе не имеет принципиального значения. Доллар к концу года не превысит 27 гривен", - объясняет аналитик, передает Сегодня.

По словам финансиста Александра Мартыненко, для гривны в ближайшее время будет неблагоприятная ситуация.

"Мировые экономические и политические риски могут вскоре привести к новому охлаждению финансовых рынков, а внутриукраинские риски будут дополнительным сдерживающим фактором для инвесторов в ОВГЗ", - объясняет он.

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Во втором полугодии правительство погасить около 79 млрд грн по гривневым ОВГЗ. В то же время 11 млрд грн нужно покрыть уже в августе.

"Сезонный рост спроса на валюту от импортеров и плательщиков валютных дивидендов возьмет свое. Мы ожидаем до конца года курс 28,5 гривен за доллар", - говорит Мартыненко.

В госбюджет-2019 курс доллара заложили на уровне 29,4 грн. В то же время с начала лета гривна активно укрепляется. На 25 июля курс валют составляет 25,51 грн за доллар.