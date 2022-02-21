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понедельник, 21 февраля 2022 13:27

Частично изготовленную в Украине американскую ракету успешно запустили в космос (видео)

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Частично изготовленную в Украине американскую ракету успешно запустили в космос (видео)
Основная конструкция первой ступени двигателя ракеты-носителя изготовлена украинскими предприятиями.

В США состоялся успешный пуск ракеты-носителя "Антарес", основная конструкция первой ступени двигателя которой изготовлена ​​украинскими предприятиями.

Об этом ЦТС сообщает со ссылкой на "Южмаш".

Это семнадцатая миссия за время существования проекта "Антарес". Ее выполняют для пополнения запасов Международной космической станции.

Космический корабль Cygnus доставил на борт станции примерно 3,7 тонны груза для находящихся там астронавтов.

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Также на этот раз впервые выполнят работы по восстановлению орбиты МКС. Атмосфера Земли влияет на станцию, в результате чего высота орбиты постепенно уменьшается и требует корректировки.

Начиная с 2009 года, "Южмаш" работает над созданием основной конструкции первой ступени ракеты-носителя "Антарес". Предприятие производит ступени ракет в кооперации с украинскими предприятиями, среди которых КБ "Южное", "Хартрон-АРКОС", Киевприбор, "Хартрон-ЮКОМ", "ЧЕЗАРА", "РАПИД".

В Государственном космическом агентстве Украины работают над созданием проекта строительства отечественного космодрома на базе морской платформы.

Плавучий космодром получит название "Морской старт". Проект оценивается в 4,8 млрд грн.

"Морской старт" планируют построить до 2025 года на базе морской платформы и запускать ракеты либо из Атлантики, либо из Индийского океана.

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