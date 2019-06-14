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воскресенье, 16 июня 2019 21:10

Бутерброд с салом: как изменилась стоимость популярного блюда

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Бутерброд с салом: как изменилась стоимость популярного блюда
Приготовить бутерброд с салом в Польше выйдет дороже на 1,5 грн. Фото: Hubs.ua

Бутерброд с салом и чесноком за год подорожал на 17%. Одна порция выросла в цене с 4,88 до 5,7 грн.

Приготовить бутерброд с салом в Польше выйдет дороже на 1,5 грн. Сало и чеснок там стоят дешевле, чем в Украине. А за ржаной хлеб придется заплатить больше, написал в Facebook директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"На пять бутербродов берем 200 грамм сала, 20 - чеснока, соль и молотый острый перец по вкусу. Также понадобится 200 граммов черного хлеба. За кусок домашнего сала в мае 2018 года в среднем заплатили 20 гривен. В начале мая 2019 - уже 23. Подорожание за год составило 15%", - говорит Дорошенко.

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20 г чеснока в 2018 году стоили 1,1 грн, сейчас - 1,6 грн. За пять кусков черного хлеба

"Украинский" в прошлом году заплатили бы 3,3 грн. В 2019-м - 3,9 грн.

"Для сравнения в Польше продукты для бутербродов стоят так: сало - 20,4 гривен, чеснок - 0,82, ржаной хлеб - 8,8 гривен", - добавил эксперт.

В Украине минимальные цены на водку повысят на 10,7%, виски, ром и джин вырастут в цене на 7,3%, коньяк на 9,1-9,5, а вино - 7,4-10,2.

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16
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