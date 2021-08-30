Берегите деньги: самые популярные мошеннические схемы в интернете

Чаще всего с начала 2021 года мошенники атаковали жителей больших городов. Фото: pixabay.com

Каждый второй украинец сталкивался с мошенниками во время покупок в интернете, каждый седьмой - потерял деньги. Больше всего страдают от онлайн-мошенников жители Киевской, Днепропетровской и Харьковской областей.

За последние полгода 45% опрошенных украинцев сталкивались с попытками онлайн-мошенничества. В прошлом году этот показатель был вдвое меньше - 22%. Чаще всего с начала 2021 года мошенники атаковали жителей больших городов, по данным опроса OLX.

Специалисты называют самые популярные мошеннические схемы:

- продажа несуществующих товаров с предоплатой - 54% случаев;

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- фишинговая атака, когда в мессенджерах пользователям присылали вредоносную ссылку на поддельную платежную форму - 28%;

- отправка фейковых скриншотов и квитанций об оплате за товар - 11%;

- схема с подставным курьером: приезжает таксист и мошенник-покупатель убеждает быстро отдать ему товар, обещает зачислить средства на счет продавца - 7% случаев.

Среди всех покупателей онлайн - 55% женщин и 45% мужчин. Чаще всего это работающие украинцы и люди с высшим образованием. Доход тех, кто покупает в интернете на 38% больше, чем у тех, кто выбирает привычный оффлайн. В целом в интернете покупки делают примерно 11 млн украинцев. Осенью 2020-го от 5 до 20 покупок делал каждый второй. А в апреле-мае 2021 года - почти 60% людей. Чаще всего покупали одежду, технику и косметику.