Бензин рекордно подешевел: цены на 19 декабря

За последние полтора месяца цены на бензин в сетях ОККО и WOG снизились на 4 грн/л, а на ДТ - на 2,5 грн/л. Фото: АвтоВзгляд

19 декабря сети ОККО и WOG снизили цены на 1 грн/л, дизтопливо подешевело на 50 коп./л.

На АЗС литр А-92 бензина подешевел с 30,99 грн до 29,99 грн. Цена на бензин А-92 в сетях ОККО и WOG впервые с января 2018-го опустилась ниже 30 грн/л. А-95 подешевел с 31,99 грн/л до 30,99 грн/л, передает enkorr.

Последние годы цены топлива в сетях ОККО и WOG снижались или повышались обычно на 50 коп./л. Удешевление бензина сразу на 1 грн не наблюдалось с апреля 2015-го.

Сети снизили стоимость дизельного топлива с 31,49 до 30,99 грн/л.

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За последние 1,5 месяца цены на бензин в этих сетях снизились на 4 грн/л, а на ДТ - на 2,5 грн/л.

На 1 грн и 0,75 грн подешевели бензины в сети UPG и Glusco соответственно. На АЗС "Нефтек" все виды топлива стали дешевле на 2 грн/л.

Сети как Shell, "БРСМ-Нафта" и "Автотранс" опустили цены на бензины и дизтопливо на 5-60 коп./л.

С начала года сжиженный газ в цене вырос на 21%. Литр дизтоплива подорожал на 19%, бензин - 12%.