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вторник, 27 апреля 2021 07:55

Банки не смогут мошенничать с договорами: в силу вступили новые правила

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Банки не смогут мошенничать с договорами: в силу вступили новые правила
Банкам запретили мелкий шрифт в договорах. Фото: pixabay.com

С сегодняшнего дня вступили в силу новые правила для банков. Нацбанк ужесточил требования к договорам о предоставлении финансовых услуг, чтобы потребителю было проще понять их условия.

С 27 апреля финучреждения должны полностью раскрывать информацию о процентах и платежах по кредитам, а также не печатать нюансы мелким шрифтом. Новые требования распространяются на договоры, которые подписывает сам клиент. Постановление об этом Нацбанк принял еще в январе. Сейчас истек срок, который давался на приведение работы банков в соответствие с новыми правилами.

Отныне банки обязаны указывать в договоре полное описание услуги. В договоре о депозите это конкретная дата возврата вклада, информация о наличии у банка права продлить срок действия депозита и тому подобное. В договоре о потребительском кредите – перечень и стоимость дополнительных услуг, условия, при которых возможно изменение процентной ставки или других платежей.

Текст договора должен быть изложен размером шрифта не менее 11 печатных пунктов.

Банкам запрещается:

- включать в договоры нормы, ограничивающие права потребителей подать жалобу или иск в суд;

- изменять условия договора, не проинформировав клиента;

- требовать оплатить услуги, которые по договору еще не получены.

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Национальный банк осовременил регулирования рынка электронных денег. Банки должны будут проверять пользователей электронных денег, осуществлять их идентификацию и верификацию. Речь идет о клиентах, которые открывают электронные кошельки, чтобы осуществлять различные операции: покупать товары, платить за услуги.

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Дата
27
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